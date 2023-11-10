Демі Мур зворушливо привітала свою улюбленицю з днем народження

Собаку акторці подарувала її донька Талула, і відтоді Демі з нею не розлучається.

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Американська акторка Демі Мур, яка 11 листопада відзначить свій 61-ий день народження, привітала з аналогічним святом свого улюбленого собаку Пілаф. З цієї нагоди вона опублікувала в Instagram відео з іменинницею, а також серію спільних фото.

"Вітаю наше Мишеня з днем народження! Дякую @buuski за те, що привела в моє життя цього чарівного янголятка! Вона є все і навіть більше!", — написала вона, зазначивши в публікації свою доньку Талулу.

Демі Мур — завзята любителька собак. В її будинку живуть дев'ять тварин, яких вона взяла в притулку A Purposeful Rescue, проте чихуахуа на прізвисько Пілаф (що перекладається як "плов") - її очевидна фаворитка.

Свою улюбленицю вона бере з собою в подорожі та на спортивні змагання, знімається з нею для журналів і балує, немов маленьку дитину.

Демі нікуди не ходить без Пілаф, включно з фотосесією в Марселі для її першої капсульної колекції купальників спільно з Andie Swim з 41 предмета, яка вийшла 7 липня 2023 року.

Ба більше, вона з собакою навіть відвідала Лувр, нарвавшись на критику. Користувачам не сподобалося, що знаменитість порушила правила музею, якими заборонено перебування на його території з тваринами.

В аналогічному проступку зірку звинуватили, коли вона з'явилася з собакою на скачки в Аскоті. Мур порушила правила знаменитих кінних змагань, згідно з якими, на іподром не допускаються жодні тварини, за винятком собак-поводирів.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур показала стан колишнього чоловіка Брюса Вілліса, який страждає на важку форму деменції.