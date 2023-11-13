Українська блогерка Саша Бо показала, як виглядає на останньому місяці вагітності

Блогерка-мільйонниця Олександра Тарнавська готується втрете стати матір'ю.

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Відома українська блогерка Олександра Тарнавська, яка більше відома під іменем Саша Бо, показала, як виглядає на останньому місяці вагітності. Саша чекає на третю дитину. Фото вона опублікувала у своєму Instagram.

Саша позувала у обіймах свого чоловіка Платона Тарнавського, та показала кілька фото наодинці.

Саша Бо

У своєму фотоблогу Саша оприлюднила серію чорно-білих знімків, адже, за її словами, "є фото, які кольору не потребують".

"Сім'я має сенс лише в тому випадку, коли вона виконує роль найспокійнішого і найбезпечнішого місця на Землі", — підписала світлини блогерка.

Раніше Саша Бо розсекретила, яке ім'я обрала для донечки. За словами блогерки, вона та її коханий довго вагались, але врешті, ім'я обрав саме Платон.

Саша Бо з коханим

"Ім'я для донечки ми обрали давно. У кожного з нас був свій єдиний варіант імені, вони були абсолютно різними. Останнє слово було за Платоном, цього разу. Я довго не вагалась, бо ім'я чудове і дуже символічне", — поділилася блогерка.

Саша Бо повідомила, що дівчинку вони з Платоном назвуть Вірою.

Хто така Саша Бо

Справжнє ім'я блогерки — Олександра Тарнавська (до заміжжя мала прізвище Боднар). Вона народилась 19 червня 1995 року та стала першою українськомовною блогеркою, якій вдалося зібрати мільйонну аудиторію в Instagram.

Олександра – родом з Івано-Франківська. За освітою вона стоматолог. А у 2020 році Саша відкрила свій салон Stories by Sashaabo, а наступного року клініку естетичної косметології.

Саша Бо з сином

В 2015 році Саша вийшла заміж за ведучого та блогера Ігора Пустовіта. Народила від нього двох синів: Данила та Євгена. В 2021 році пара розлучилась. Потім Саша Бо почала відносини із своїм одногрупником Платоном Тарнавським.

Свій популярний блог Олександра веде з 2016 року. Його тематика — материнство, здоров'я, краса та лайфстайл.

Нагадаємо, розлучення Олександри та її першого чоловіка було скандальним. Пара давала інтерв'ю, в яких звинувачувала один одного у абьюзі та брехні.