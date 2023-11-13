Продюсер популярного ізраїльського серіалу "Фауда" загинув у Секторі Гази

Матан Меїр, як і інші члени знімальної групи, вирушив на війну після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Related video

Матан Меїр, член знімальної групи популярного серіалу Netflix "Фауда", загинув у бою між Ізраїлем і ХАМАС. Це підтвердили інші учасники знімальної групи серіалу, висловивши співчуття, пише Variety.

Важливо

Ліор Раз, зірка серіалу "Фауда", вирушив воювати з ХАМАС на передову

The Times of Israel повідомила, що Меїра разом із чотирма іншими ізраїльськими солдатами було вбито 11 листопада після того, як він натрапив на замінований тунель поруч із мечеттю в північній частині Сектора Гази. Меїру було 38 років.

Матан Меїр

"Ми абсолютно спустошені, повідомляючи, що один із членів нашої сім'ї "Фауда", Матан Меїр, був убитий в бою в Секторі Газа. Матан був невід'ємною частиною знімальної групи протягом усіх 4 сезонів "Фауди". Весь акторський склад і знімальна група вбиті горем через цю трагічну втрату. Ми хотіли б висловити співчуття родині та друзям Матана. Нехай його душа спочиває з миром", — написала команда серіалу в Instagram.

Зірка серіалу і співавтор сценарію Ліор Раз також поділився повідомленням, додавши: "Я любив тебе, Матан. Дякую тобі за все".

Шоураннер Аві Іссахаров також віддав данину поваги в соціальних мережах.

Серіал "Фауда", вперше вийшов на екрани у 2014 році. Він описує діяльність контртерористичного підрозділу Армії оборони Ізраїлю і його командира Дорона (Ліор Раз). За сюжетом першого сезону Дорон переслідував бойовика ХАМАСу на прізвисько "Пантера". Шоу засноване на власному досвіді служби Раза та Іссахарова в Армії оборони Ізраїлю.

Трейлер серіалу "Фауда"

Крім чотирьох сезонів "Фауди", Матан Меїр працював і над іншими серіалами, зокрема над ізраїльськими поліцейськими драмами "Сорока" і "Поліцейські".

Нагадаємо, конфлікт між ХАМАСом та Ізраїлем загострився 7 жовтня, коли терористичне угруповання порушило режим припинення вогню, вбивши понад 1400 мирних жителів на кордоні Ізраїлю та Сектора Газа. 240 осіб, серед яких 10-місячна дитина, діти і літні люди, були взяті в заручники. Їх утримують у Секторі Гази вже понад п'ять тижнів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що бійці Армії оборони Ізраїлю (АОІ) повільно просуваються тунелями, розшукуючи бойовиків ХАМАСу. У Секторі Гази було побудовано кілометри тунелів.

І це не просто проходи під землею, а тунелі, обладнані електрикою, ретельно замасковані на поверхні, які простягаються під усією Газою. Також там є бункери із запасами провізії, води та зброї.