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Стиль життя

Гвінет Пелтроу зізналася, за що полюбила свого чоловіка

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Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram | Гвінет Пелтроу та Бред Фелчак

Зірка екрану та сценарист Бред Фелчак одружені з 2018 року.

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51-річна американська акторка Гвінет Пелтроу зізналася, що її чоловік Бред Фелчак, 52, нагадує їй покійного батька. Про це пише People.

"У нього є речі, які нагадують мого тата. Це як блакитноокий єврей, сценарист із золотим серцем і чудовим почуттям гумору. Нарешті я вибрала свого тата", — сказала вона в інтерв'ю виданню.

Фелчак, зі свого боку, оцінив це порівняння, оскільки він назвав Пелтроу "ідеальною дружиною".

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Гвінет Пелтроу та Бред Фелчак

Батько акторки, продюсер Брюс Пелтроу, помер від ускладнень раку порожнини рота у 2002 році.

Гвінет Пелтроу з батьком

Гвінет, яка вийшла заміж за Фелчака у 2018 році, раніше була одружена зі співаком Крісом Мартіном. Від їхнього союзу підростають двоє дітей: донька Еппл, 19, і син Мозес, 17.

Зірка екрану також є мачухою двох дітей свого теперішнього чоловіка від попереднього шлюбу, 19-річної дочки Ізабелли та 17-річного сина Броуді.

Гвінет Пелтроу та Кріс Мартін

Крім того, вона зізналася виданню, що спочатку було "важко" навчитися виховувати дітей у змішаній сім’ї, але з тих пір вони навчилися співіснувати разом.

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу пригадала стосунки з покійним Меттью Перрі.

Також Фокус писав про відверту фотосесію 51-річної Гвінет Пелтроу.