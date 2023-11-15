Alyona alyona розповіла чим займається її новий бойфренд та як почалася їх історія кохання

Співачка зізналася, що щаслива

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32-річна українська реперка Alyona alyona вперше відверто розповіла про нового хлопця.

Зробила це артистка в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

За її словами, бойфренди на імʼя Володимир, так як і вона займається музикою. Він створює музику в клубному жанрі, а Alyona alyona надає перевагу репу.

Познайомилися вони з ним через пів року після розриву реперки з попереднім обранцем.

Парочка спілкувалася в соцмережах, реагували на творчість один одного, а вже згодом закохалися.

Стосунки почалися на фоні розмов про те, як виїхати з благодійними концертами за кордон, які для цього повинні бути документи.

Alyona alyona зізнається, що навіть подумати не могла, що між ними запалають почуття. Але вже сьогодні пара живе разом в його квартирі

Реперка зізнається, що закохалася першою у Володимира, а вже згодом вони вирішили жити разом. Нині вони живуть в 3-кімнатній квартирі музиканта, де разом з ними живуть ще його брат та дівчина. Також пара має двох спільних котів.

Alyona alyona говорить, що її не бентежить, що вони живуть не самі, і що ремонт в квартирі не люкс. Вона відчуває себе щасливою і це головне.

Разом парочка готує їсти, консервує, ходить збирати гриби і гарно проводить час. Тому співачка рада, що зустріла свого обранця.

Реперка також додала, що Володимир перший чоловік, який мав до неї "людське ставлення" без жодної користі.

Нагадаємо, на концерті alyona alyona сталася стрілянина, є поранені.