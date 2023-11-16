Картину українського художника продали на аукціоні Sotheby's за понад 2 мільйони гривень

Це вже друга робота художника, яку гідно оцінили у світі

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Пейзажну картину тернопільського художника Івана Марчука пустили з молотка на четвертому найстарішому аукціонному домі Sotheby's в Англії (місто Лондон).

Про це художник написав на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

Картина під назвою "Тут спокій оселився" була створена 1982 року, а вже 9 листопада вона знайшла нового власника.

Як заявив Іван Марчук, картину продали за 76 тисяч 200 євро (81 тисячу 400 доларів, у гривнях це орієнтовно 2 мільйони 197 тисяч).

Варто зауважити, що аукціон оцінив картину українського художника в 40-60 тисяч євро, однак реальна вартість картини перевищила на 30% більше.

Автор картини зазначив, що йому не відоме ім'я нового власника, але він дуже сподівається, що у його "дитини" буде щаслива доля.

Варто зазначити, що 2022 року на аукціоні Goldens було продано картину Івана Марчука під назвою "Сад спокуси", створену 1996 року. Її вартість склала 120 тисяч доларів (орієнтовно 3 мільйони 240 тисяч гривень). Усі виручені кошти були передані на потреби ЗСУ.

Хто ж такий Іван Марчук?

Іван Марчук — 87-річний народний художник України, який був лауреатом Національної премії України ім. Шевченка. Шевченка, родом із Тернопільщини.

У своїй спадщині має понад 5 тисяч створених картин. Його ім'я також фігурує в новому стилі малювання "пльонтанізм". Саме Іван Марчук започаткував техніку малювання нашаруванням дрібних ліній, з яких будується унікальна композиція кольору та світла.

2021 року художника нагородили президентською премією "Національна легенда України".

Раніше ми писали, що вчені створили найчіткішу мікрокартину у світі, використовуючи ДНК і 16 млн кольорів.