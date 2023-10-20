Генетичне мистецтво. Учені створили найчіткішу мікрокартину у світі, використовуючи ДНК і 16 млн кольорів (фото)

Нове творіння вчених, розміром з ніготь великого пальця, має неймовірну чіткість і колірну палітру в 16 млн відтінків, що можна порівняти з палітрою моніторів і друкованих видань.

Related video

Фотографії є своєрідною машиною часу, здатною заморозити життя, навіки закарбувавши його в нерухомому стані, як спогад. Вчених, схоже, не влаштовував такий розклад, і вони в гонитві за розкриттям чергових таємниць світобудови вирішили перевернути все з ніг на голову. Вони розробили дивовижний метод, за якого ДНК використовується для відтворення цифрових фотографій і при цьому передає 16 млн кольорів. І хоча це звучить як кумедна художня затія, її наслідки виходять далеко за межі звичайної, пише New Atlas.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Про роботу цього дивовижного ДНК-живопису розповіли самі вчені. Наша ДНК складається з чотирьох основних будівельних блоків, які часто позначаються буквами GCAT. Ці блоки розташовуються парами, утворюючи структуру, відому як дуплекс. Цікаво те, що вчені можуть змінювати порядок розташування цих пар. Як правило, ДНК має бути стабільною, але в цьому проєкті вчені внесли деяку навмисну нестабільність.

Дослідники з Віденського університету підняли цей принцип, закладений самою еволюцією, на новий рівень. Вони зв'язали невеликі нитки ДНК з крихітними світловипромінювальними молекулами, які світяться червоним, зеленим або синім кольором. Приклеївши їх до більшої нитки ДНК, вони змогли керувати кольором випромінювання. Як і на уроках малювання, змішуючи різні кількості червоного, зеленого і синього кольорів, ми отримуємо широку колірну гаму. Вчені пішли ще далі і змінили стабільність цих структур ДНК, щоб отримати різні відтінки. Таким чином, було отримано колірну палітру з 16 млн відтінків, що відповідає повному спектру, який можна побачити на екранах комп'ютерів або в друкованих виданнях.

Але як же насправді вони створювали свою ДНК-картину? Для цього вони використовували метод, що отримав назву безмасочного синтезу масивів. Цей метод дає змогу одночасно працювати з сотнями тисяч шматочків ДНК, вирішуючи, який колір де має з'явитися. Потім вони створили цифрове зображення на крихітній поверхні розміром приблизно з ніготь великого пальця, але з вражаючою чіткістю і передачею кольору.

Картини з ДНК з наймасштабнішою кольоровою палітрою, отримані в результаті застосування нової технології Фото: Tadija Kekic and Jory Lietard

Результати цього дослідження виявилися набагато кращими, ніж усі раніше бачені витвори мистецтва з ДНК. І хоча з точки зору мистецтва все це звучить дуже захоплююче, є і практичний бік. У майбутньому цей метод може зробити революцію в зберіганні даних за допомогою ДНК, який вже не вперше досліджує наука.

По суті, команда відкрила новий шлях для досліджень, об'єднавши світ мистецтва і науки. Хто знає, можливо, наступний сімейний портрет, який ви зробите, буде створено з ДНК і збережено зовсім не на вашій карті пам'яті або навіть у хмарі, а в пристрої, про який не могли мріяти навіть найсміливіші фантасти нашого часу.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося отримати найдетальніші в історії знімки кишечника, нирок і плаценти. Задокументувавши наші важливі і маловивчені органи на клітинному рівні, вчені представили світові найдокладніші карти наших органів, які будь-коли складали.

Також Фокус писав про те, що вчені створили керовану таблетку-камеру, як альтернативу традиційній ендоскопії. Вчені вперше випробували мікро-камеру з магнітним управлінням, завдяки якій сканування шлунка стає таким же простим, як проковтування таблетки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.