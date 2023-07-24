Багатий внутрішній світ. Учені зробили найдетальніші знімки нирок, кишечника і плаценти

Задокументувавши наші важливі та маловивчені органи на клітинному рівні, вчені представили світові найдокладніші мапи наших органів, які будь-коли складали.

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Нещодавно вчені надали нам рідкісну можливість ретельно вивчити наш внутрішній світ, аж до клітинного рівня, створивши колекцію вражаючих карт нашого організму. На цих картах зображено складне розташування клітин у трьох найважливіших органах людини: нирці, кишечнику і плаценті. Їхня робота дає змогу не тільки зазирнути в наш внутрішній всесвіт, а й отримати безцінні відомості, які можуть докорінно змінити наше розуміння біології та хвороб людини, пише ScienceAlert.

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Вивчити і візуалізувати навіть один орган у нашому неймовірно складному і таємничому організмі деколи не під силу навіть цілій групі світил науки, тому такий грандіозний проєкт став заслугою одразу трьох окремих дослідницьких груп, які працюють на величезних відстанях одна від одної, в різних наукових закладах, але водночас мають на меті спільну мету — створення найдокладнішої карти нашого організму, здатної дати міцний фундамент майбутнім дослідженням.

Методи, що використовуються при створенні докладних карт нирки, кишечника і плаценти Фото: vaccine-1

Для створення своїх унікальних карт, група фахівців з Вашингтонського університету використовувала метод, що отримав назву "транскриптоміка однієї клітини". Це схоже на присвоєння кожній клітині унікального ідентифікатора, заснованого на тому, як вона читає генетичні інструкції у своїй ДНК. Так, цей метод дозволив їм створити детальну карту нирки.

Люмінесцентну мікроскопію використовували для створення докладної карти кишківника Фото: vaccine-1

Водночас учені зі Стенфордської школи медицини використали зовсім інший підхід для створення карти кишківника. Вони позначили зразки тканин флуоресцентними антитілами, які потім простежили під мікроскопом, створивши атлас цього жвавого органу, який світиться.

Клітини плаценти терміном у 6 тижнів (ліворуч) і 16 тижнів (праворуч) під час вагітності Фото: vaccine-1

Третя команда взяла на себе амбітне завдання — скласти карту плаценти. Цей орган життєво важливий для передачі поживних речовин від матері до дитини під час вагітності, але ми досі знаємо про нього напрочуд мало. Вивчаючи тонкі зрізи плацентарної тканини з високою роздільною здатністю, дослідники простежили взаємодію між плацентарними клітинами, імунними клітинами та кровоносними судинами матері, які адаптуються до плаценти.

Дослідники змогли зафіксувати, як плацента мирно співіснує з клітинами матері, незважаючи на те, що вони генетично різні. Таке розуміння може допомогти нам у подальшому вивченні ускладнень і захворювань, пов'язаних із вагітністю.

У кишечнику ж учені виявили різкі зміни в розташуванні клітин по всій його довжині, що може по-різному впливати на наше здоров'я. Вони також виявили нові підтипи клітин, що вистилають кишківник, що відкриває можливість для нових відкриттів у сфері таких захворювань, як запальні захворювання кишківника, розлади, пов'язані з настроєм і навіть нейродегенеративні захворювання.

У нирці, яка відіграє величезну роль у детоксикації організму, дослідники з 'ясували, як клітини спілкуються одна з одною, і визначили клітини, в яких при захворюваннях нирок порушуються шляхи відновлення. Це може відкрити шлях до розробки цільових препаратів, здатних уповільнити прогресування захворювання або сприяти одужанню.

Ці приголомшливі карти складені на основі невеликої кількості зразків, наданих людьми, які добровільно взяли участь у дослідженнях. Тепер перед ученими стоїть завдання оцінити найтонші відмінності між органами різних людей, які можуть істотно вплинути на стан здоров'я. Це нагадування про те, що, незважаючи на загальну будову організму, кожен із нас, це унікальний мікровсесвіт, вивчати який можна десятиліттями.

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