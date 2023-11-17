Президент Китаю Сі Цзіньпін показав Джо Байдену свій броньований лімузин за 700 тисяч доларів

Автомобіль лідера КНР — це створений за індивідуальним замовленням Hongqi, який носить назву "Червоний прапор".

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Лідери США і Китаю Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско. Сі Цзіньпін прилетів до США вперше за останні шість років. Байден охарактеризував свою зустріч як "конструктивну і продуктивну". Лідери двох країн зробили спільні фото, обмінялися люб'язностями і показали один одному свої автомобілі. Сі Цзіньпінь привіз із собою до США свій броньований лімузин. Про це пише Daily Mail.

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Президент Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін порівняли президентські автомобілі після зустрічі в середу, водночас американський лідер похвалив кастомний автомобіль свого колеги, назвавши його "красивим".

Байден і Сі покинули історичний будинок Філолі після чотиригодинної зустрічі. Байден проводив Сі Цзіньпіна до машини, що чекала на нього. Обидва лідери привезли із собою в Сан-Франциско на саміт свої президентські лімузини.

Президент Китаю роз'їжджає на спеціально розробленому Hongqi під кодовою назвою N701, який носить назву "Червоний прапор". Він коштує щонайменше 700 тисяч доларів і оснащений протиракетною бронею, товстими куленепробивними вікнами і системами захисту від біологічної та хімічної зброї.

Сі Цзіньпін показує Джо Байдену свій лімузин

Президент Байден роз'їжджає на 10-тонному Кадилаку на прізвисько "Звір", який коштує 1,5 мільйона доларів і може похизуватися камерами нічного бачення, гарматами зі сльозогінним газом і восьмидюймовою бронею.

Байден називає себе автолюбителем, тож він зазирнув у салон китайського лімузина і сказав: "Це гарний автомобіль".

"Це наш саморобний седан Hongqi", — сказав Сі Цзіньпін через перекладача. Він відчинив двері машини і сказав Байдену: "Подивіться".

Президент США заглянув всередину і прокоментував: "Схожий на Кадилак".

Він вказав на свій президентський лімузин, який стояв осторонь, сказавши: "Він літає зі мною на міжнародні зустрічі. Знаєш, як називають цю машину? "Звір".

Він і Сі потиснули один одному руки, і китайський лідер сказав йому: "Побачимося завтра".

Два лідери зустрілися в середу недалеко від Сан-Франциско, щоб провести свою першу особисту зустріч за рік, а потім у четвер відвідали саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в центрі міста.

Усе що відомо про Hongqi N701 Сі Цзіньпіня

Hongqi в перекладі з англійської означає "Червоний прапор" і є дочірньою компанією автовиробника FAW Car Co, найстарішого виробника автомобілів у Китаї.

Її було засновано 1959 року з основною метою виробництва автомобілів для високопоставлених державних чиновників.

Hongqi N701 Сі Цзіньпіня в Москві Фото: ТАСС

N701 президента Сі, який був модифікований на основі Hongqi L5, описується як китайська версія Rolls-Royce Phanton, але ексклюзивніша, дорожча і значніша.

Розкішний седан має довжину 5 метрів, важить щонайменше 3,1 тонни і оснащений шестилітровим двигуном V12 з турбонаддувом, потужність якого становить 408 кінських сил.

Він був сильно модифікований для захисту президента Китаю і має безліч спеціальних функцій.

Хоча багато технічних характеристик є державною таємницею, машина оснащена протиракетними броньовими листами, що дають змогу витримувати шквальний вогонь і пряме попадання бомб.

Він також має міцні 21-дюймові гумові колеса, які є куленепробивними, має системи захисту від хімічної та біологічної зброї та товсті армовані куленепробивні скла.

Офіційний державний автомобіль, який дебютував під час візиту президента Сі Цзіньпіна в Гонконг 1 липня 2022 року, може розвивати швидкість щонайменше 218 км/год.

На передній частині N701 також зображений знаменитий червоний прапор Hongqi, а на крилах є два невеликих тримачі для прапорів. Hongqi побудує всього 50 подібних моделей протягом наступних 10 років.

L5 було вперше випущено 2014 року, він відомий як найдорожчий автомобіль китайського виробництва.

Усе що відомо про Cadillac Beast Джо Байдена

Але авто китайського президента затьмарює 10-тонний "Кадилак" президента Байдена, який коштує 1,5 мільйона доларів і може похизуватися камерами нічного бачення, гарматами зі сльозогінним газом і восьмидюймовою бронею.

Двері його шестиметрового автомобіля важать стільки, скільки двері літака Боїнг 757, а його шини мають пневматичну систему Run-Flat, тому автомобіль може рухатися, навіть якщо вони спущені.

Президент США також може використовувати сучасну систему зв'язку, вбудовану у "Звір". Там є також безпечна киснева система і запас крові президента на випадок надзвичайної ситуації.

"Звір" Джо Байдена в Іспанії Фото: Getty Images

"Звір" був побудований так, щоб протистояти хімічним і біологічним атакам, а також кулям і вибухам, а його шасі вважається "неруйнівним".

Кажуть, що його вікна мають товщину сім см, а товщина сталі та керамічної броні — 20 см.

У задньому відсіку автомобіля президент і до чотирьох пасажирів відокремлені від водія скляною перегородкою.

Президент — єдиний, хто може опустити перегородку одним клацанням перемикача.

Хоча багато особливостей Beast залишаються суворо засекреченими, його багажник також оснащений системою пожежогасіння, розривними і димовими завісами.

На задніх сидіннях є супутниковий телефон із прямою лінією зв'язку з віце-президентом Камалою Гарріс і Пентагоном.

А паливний бак "Звіра" броньований і заповнений спеціальною піною, що не дає змоги йому вибухнути навіть у разі прямого влучання.

Шасі автомобіля, розроблене General Motors, виготовлено зі сталі, а кузов автомобіля являє собою поєднання сталі, алюмінію, титану і кераміки.

Нагадаємо, раніше лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена в тому, що найближчими роками Китай не планує здійснювати військове вторгнення на Тайвань.