Співачку Джамалу оголосили в розшук: артистка швидко відреагувала на закиди в її бік

40-річну українську співачку Джамалу оголосили в розшук на території країни агресора Росії.

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Таку інформацію почали поширювати пропагандистські засоби масової інформації з покликанням на Міністерство внутрішніх справ Росії.

На сайті відомства вказані дані про Сусану Джамаладінову (справжнє імʼя української артистки) й те, що вона розшукується згідно з статей кримінального кодексу країни агресора. Виявляється співачка в розшуку із середини жовтня 2023 року.

У чому саме звинувачують співачку, поки не відомо, але, як зазначають російські ЗМІ, Джамала займалася поширенням неправдивої інформації (фейків) про російську армію.

За рішення російського суду співачку навіть заочно арештували.

Звісно, українська народна артистка Джамала не мала іншого вибору та відреагувала на закиди у свій бік.

Вона опублікувала фото в своєму інстаграмі, на якому емодзі у вигляді особи, яка тримається за голову (символізуючи абсурд) прокоментувала новину про її арешт, яка вже зʼявилася в мережі.

Джамала відерагувала на новину про її розшук

Зазначимо, що Джамала у 2016 році представляла Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення". Вона виконала пісню "1944" про депортацію кримських татар. У результаті здобула перемогу. Співачка засуджує дії російської влади, окупацію Криму, війну в Україні, тому публічно говорить про реалії в країні, де йде війна. Вона гастролює по всьому світу, де представляє Україну.

Вона займається волонтерством і допомагає українським військовим.

Нагадаємо, Джамала розповіла, як Байден пообіцяв їй повернути Крим.