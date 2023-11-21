Весільний фотограф Тома Круза і Кеті Голмс розповів, як знімав їхнє "весілля століття"

Зіркова пара пов'язала себе узами шлюбу в замку Одескальки в Браччано, Італія, 2006 року. І знімав це фотограф Роберт Еванс.

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Роберт Еванс, весільний фотограф Тома Круза і Кеті Голмс, відверто розповів, як було насправді знімати цю подію. Знаменита пара пов'язала себе узами шлюбу в замку Одескалькі в Браччано, Італія, в листопаді 2006 року перед зірковими гостями. Еванс зробив близько 5000 знімків цієї події. Про це пише Daily Mail.

Роберт зазначив, що стосунки між Крузом і Голмс "здавалися дуже реальними і природними", перш ніж розповісти про підводні камені угод про нерозголошення.

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Протягом багатьох років Круз і Голмс вважалися однією з найзнаменитіших пар Голлівуду.

Зірка фільму "Місія нездійсненна" зізнався в коханні до своєї колеги-акторки, яка була на 16 років молодшою за нього, стрибаючи на дивані під час виступу на шоу Опри Вінфрі.

А після того, як він освідчився їй на Ейфелевій вежі, пара пішла до вівтаря на саєнтологічній церемонії всього за кілька місяців після народження доньки Сурі.

Весілля Тома Круза і Кеті Голмс Фото: Getty Images

Весілля включало феєрверк над замком 15-го століття, обійшлося у понад 3 мільйони доларів.

Фотограф пари, який також знімав церемонію Дженніфер Еністон і Бреда Пітта 2000 року, розповів Yahoo Entertainment про те, як пройшло "весілля століття".

Інтерв'ю Роберта Еванса

Говорячи про підготовку до заходу, Еванс сказав, що його попросили представити на розгляд свої попередні роботи — разом з цілою низкою інших фотографів — перш ніж його найняв дуже захоплений Круз.

"Коли я зустрів його вперше, він був дуже радий зустрічі зі мною. Це було приблизно в той час, коли в пресі його критикували за стрибки з дивана. Але він був дуже милим. Він сказав: "Я так радий познайомитися з вами! Коли я побачив вашу книгу, я подумав: Це мій хлопець! Це мій хлопець!", — згадував Еванс про зустріч з актором.

Еванс і його колега-фотограф прилетіли в Рим і зупинилися в готелі по сусідству з майбутніми молодятами.

Він висвітлював події за два дні до офіційної церемонії, перш ніж на захід прибули 150 гостей, зокрема Дженніфер Лопес, Девід і Вікторія Бекхем, Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт.

День весілля Тома Круза

Але він сказав, що "вау-ефект" від дивовижного списку гостей незабаром минув, визнавши, що навіть не пам'ятає, хто там точно був.

Обговорюючи стосунки Круза і Голмс, Еванс розповів: "Мені це здалося дуже реальним і природним. Мені здавалося, що вони прекрасно проводять час і закохані одне в одного".

"Очевидно, що я не думав про це, поки працював. Але ви спостерігаєте і бачите це. Але фотографії відображають це. Я думаю, вони актори. Вони могли прикидатися. Але я просто йду туди, роблю свою роботу і знімаю те, що бачу", — сказав Еванс.

Замок Одескальки, де відбулося весілля Тома Круза і Кеті Голмс

Еванс зазвичай робить серію з 5000 фотографій на таких заходах, як весілля Круза і Голмс, але каже, що багато хто з найзворушливіших та найінтимніших фотографій ніколи не публікується.

Він згадав, що уклав угоду про нерозголошення і багато чого розповісти не може.

Але хоч весілля Тома Круза і Кеті Голмс було казковим, але цей шлюб не тривав довго. Через п'ять років пара розлучилася.

Наслідки гіркого розколу призвели до того, що Сурі, якій зараз 17 років, віддалилася від свого батька, а після розлучення актриса отримала одноосібну опіку над нею.

Нещодавно стало відомо, що Сурі не спілкується зі своїм батьком. І він не бачив її вже багато років.