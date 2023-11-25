Старі герої беруться до справи: вийшов перший трейлер стрічки "Мисливці на привидів: Крижана імперія"

Навесні 2024 року глядачів очікує новий етап пригод мисливців на привидів.

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У наступному році глядачів та фанатів очікує продовження фантастичних пригод з оригінального всесвіту Мисливців на привидів. Був опублікований перший трейлер пригодницької стрічки "Мисливці на привидів: Крижана імперія".

Згідно з сюжетом, нове та старе покоління "Мисливців" мусить об'єднати зусилля аби протистояти загрозі небачених досі масштабів та врятувати світ від другого Льодовикового періоду.

Трейлер стрічки "Мисливці на привидів: Крижана імперія"

З трейлеру стає зрозуміло, що серед сонячного дня на Нью-Джерсі насувається дивна хмара, яка несе із собой крижані стріли та буквально заморожує все на своєму шляху. Згодом стає зрозуміло, що хмара має потойбічне походження.

Показ стрічки в Україні стартує 28 березня 2024 року.

Режисером фільму Ghostbusters: Frozen Empire від Sony Pictures став Ґіл Кінан.

До акторського складу увійшли: Пол Радд ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія"), Керрі Кун ("Мисливці на привидів: З того світу"), Фінн Вулфгард ("Воно", серіал "Дивні дива"), Маккенна Грейс ("Мисливці на привидів: З того світу", "Обдарована").

Крім того, у стрічці зіграють актори з класичних фільмів "Мисливці на привидів" – Білл Мюррей (Пітер Венкман), Ден Ейкройд (Реймонд Стантз), Ерні Хадсон (Вінстон Зеддмор), Енні Поттс (Джанін Мелнітц) та Вільям Атертон (Волтер Пек).

Цікаво, що співсценаристом фільму виступив Джейсон Райтман, який був режисером фільму 2021 року, а також зняв фільми "Джуно" та "Вище неба".

Джейсон – син режисера Айвана Райтмана, який зняв обидві частини оригінальних "Мисливців на привидів".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, чому варто подивитись стрічку "Перший код" про еволюцію українського IT.