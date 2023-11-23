Свято Миколая: що не варто дарувати дитині, аби не наврочити біду

При виборі подарунків для дітей на Свято Миколая, варто враховувати не лише їхній вік, побажання й уподобання, але й традиції та символіку, яку несе цей подарунок. Подарунок із відкритим серцем і чистими намірами завжди матиме особливу цінність.

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Свято Миколая — це одне з найтепліших родинних свят в українському календарі. Батьки намагаються непомітно підкласти подарунок під подушку, і день малечі розпочинається з великої радості. Проте існують деякі табу при виборі подарунків для дітей, пише видання Telegraf.

Роками, а навіть і століттями формувалися звичаї та традиції, як само потрібно відзначати це свято. Його особливістю є те, що в центрі уваги святкувань дитина, а тому подарунки мають особливе значення.

Неприпустимі подарунки для дітей згідно з традиціями

Гострі предмети — ножі, ножиці або будь-які інструменти з гострим лезом, традиційно розглядаються як недоречний вибір подарунка, оскільки вони можуть "різати" стосунки між дарувальником і отримувачем. Те ж саме стосується іграшкових аналогів ножів, мечів і зброї;

годинники — вони сприймаються як символ відміряння часу людини та швидкої розлуки;

гроші — вони часто даруються з кращими намірами, але в езотеричних віруваннях це може призвести до фінансових труднощів як того, хто дарує, так і того, кому дарують;

парфуми — можуть бути символом поганих стосунків, оскільки мають властивість "випаровуватися", що може означати недовговічність сімейної любові.

Свято Миколая — які подарунки несумісні з українськими традиціями

Подарунок буде мати особливе значення, якщо його підібрати відповідно до українських народних звичаїв. Зазвичай у цей день дітям пекли спеціальне печиво, яке називалось "Миколайчики". А батьки під подушку клали новий одяг, шкільне приладдя, іграшки, пише видання "Суспільне".

А з часом з'явилась дитяча традиція — писати листи Святому Миколаю. В них діти розповідали про свої добрі справи та перепрошували за не зовсім хороші вчинки. Тому можна разом з малечею напередодні свята написати такого листа, це додасть святу таємничості та урочистості.

Нагадаємо, Фокус підготував для читачів підбірку художніх фільмів про Святого Миколая. Ними можна насолодитися разом із родинами напередодні свята.

Раніше повідомлялося, що за новим українським календарем на початку грудня розпочинаються святкові дні, тому варто вже зараз почати підготовку до свят та налаштуватися на новорічний настрій. Фокус підготував для вас підбірку різдвяних фільмів.