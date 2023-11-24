Принц Вільям обігнав Він Дизеля та очолив рейтинг найсексуальніших лисих чоловіків 2023

"Особлива зачіска" зіркових чоловіків привертає увагу жіночої аудиторії

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41-річний онук Єлизавети II Принц Вільям очолив рейтинг найсексуальніших чоловіків 2023 року, які мають лисину на голові. Такий рейтинг за версією Reboot опублікувало видання METRO.

За даними дослідження, було проведено аналіз пошукових запитів в мережі інтернет в яких користувачі шукали імена відомих чоловіків за ключовим словом "голий".

Принц Вільям Фото: Інстаграм princeandprincessofwales

За рейтингом перше місце дісталося Принцу Вільяму, який за 10 бальною шкалою набрав 9,88 балів.

Він Дізель Фото: Інстаграм vindiesel

Другу сходинку посів 56-річний американський актор Він Дизель, який у минулому році був на першій сходинці. Цьогоріч він набрав 8,81 бала.

Джейсон Стетхем Фото: Інстаграм jasonstatham

Третю сходинку зайняв 56-річний англійський актор Джейсон Стетхем. Його в рейтингу оцінили на 8, 51 бала.

Четверта сходинка дісталася 74-річному американському актору Семюел Л. Джексону (7,31 бала). П’яту сходинку закрив 59-річний американський підприємець, засновник інтернет-магазину Amazon.com та аерокосмічної компанії Blue Origin, комерційний астронавт Джефф Безос. Його оцінили в 7,12 бала.

Шосте місце посів 60-річний американський футболіст Майкл Джордан. Сьоме місце — 51-річний американо-канадійський актор, а також відомий реслер Дуейн Джонсон. Восьме — 53-річний американський актор Шемар Мур. Дев’яте — 51-річний екс-баскетболіст Шакіл О’Ніл. І закрив десятку 55-річний американський актор, колишній професійний гравець в американський футбол, захисник, учасник Національної футбольної ліги Террі Крюз.

Цікаво, що серед показників оцінки був кретерій "коефіцієнт блиску", який оцінював наскільки сяюча шкіра голови кожного кандидата рейтингу. Також до критеріїв оцінки потрапила "вокальна привабливість" претендента.

Можливо, більш дивним є те, що його рейтинг не зумовлений багатством: Безос отримав найбільшу кількість "спраглих" пошукових запитів в Інтернеті – більше ніж удвічі, ніж у Стетхема. Двейн "Скеля" Джонсон, який посів друге місце, був другим за популярністю, коли йшлося про пошуковий трафік.

Нагадаємо, нейромережі згенерували Джонні Деппа, Анджеліну Джолі та інших голлівудських зірок з десятками зайвих кілограмів.