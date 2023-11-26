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Стиль життя

ШІ уявив, як виглядатимуть діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон після повноліття (фото)

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Фото: соцмережі | Принцеса Шарлотта у майбутньому, за версією ШІ

Онуки короля Великобританії Чарльза ІІІ викликали активне обговорення в мережі.

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Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон ще ходять у школу, але завдяки штучному інтелекту фанати змогли зазирнути в їхнє королівське майбутнє. Про це пише News.

Десятирічний принц Джордж, восьмирічна принцеса Шарлотта та п’ятирічний принц Луї є спадкоємцями британського престолу. Хтось з них одного дня стане королем чи королевою Великобританії. А поки штучний інтелект уявив, як виглядатимуть онуки принцеси Діани та короля Чарльза ІІІ, коли досягнуть повноліття.

Принцеса Шарлотта у майбутньому, за версією ШІ Fullscreen
Принцеса Шарлотта у майбутньому, за версією ШІ
Фото: соцмережі

Користувачі мережі помітили риси покійної принцеси Діани в її онуці: "Я думаю, що вона є сумішшю королеви та принцеси Діани".

Інший фанат королівської родини додав: "Обличчя Вільяма і грація Кейт".

Принц Джордж у майбутньому, за версією ШІ Fullscreen
Принц Джордж у майбутньому, за версією ШІ
Фото: соцмережі
Принц Луї у майбутньому, за версією ШІ Fullscreen
Принц Луї у майбутньому, за версією ШІ
Фото: соцмережі

Принца Джорджа, який наразі другий у черзі на престол, ШІ уявив у діловому костюмі та сорочці, а Луї — у білій футболці.

"Луї такий чарівний", — пишуть прихильники роялів.

А один фанат висловив теорію: "Незалежно від того, як вони виглядають, вони будуть красивими, тому що вони мають хороші гени".

Нагадаємо, як пройшов перший день принцеси Шарлотти у школі.

Також Фокус писав про кумедні появи меншого сина принца та принцеси Уельських на публіці.