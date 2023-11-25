66-річна Мелані Гріффіт вразила шанувальників новою сміливою зміною у зовнішності

Новий образ 66-річної акторки оцінили її шанувальники

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66-річна блогерка та акторка, колишня дружина іспанського актора Антоніно Бандераса Мелані Гріффіт вразила шанувальників сміливою зміною зовнішності. Кадри з новою зачіскою акторка опублікувала в своєму інстаграмі.

"Відчуваю себе оновленою та зухвалою в 66 років",- написала під фото Мелані Гріффіт.

Вона також уточнила, що її перукар Кріс Макміллан творить дива. Саме він зробив їй привабливий колір волосся та нову, сміливу зачіску.

На фото до і після видно, що Меланія оновила довжину волосся. Якщо раніше вона мала каскад нижче плечей, то цього разу Кріс зробив їй шикарний боб та пишну укладку.

Колір волосся Мелані Гріффіт залишає незмінним — колір натурального блонду.

Стрижка пасує 66-річній Меланії і навіть робить зірку молодшою. Нині ця зачіска неймовірно актуальна.

2023 рік, безсумнівно, став роком бобу з точки зору трендових зачісок. І такі зірки як Хейлі Бібер і Єва Лонгорія продемонстрували власні зачіски відповідно до нового образу.

Шанувальники були приємно вражені зміною іміджу зірки і звісно ж відреагували на оновлення.

"Мені подобається цей вигляд".

"Гарна робота, Кріс".

Більшість шанувальників назвали новий образ "привабливим" і наголосили, що "цей стиль чудово підходить зірці".

Навіть відомі друзі Мелані підкреслили нові зміни зірки. Американська телеведуча Кріс Дженнер назвала нову зачіску акторки шикарною. Ще одна телеведуча Ліза Рінна відзначила, що її подобаються зміни акторки. А американська акторка Райлі Кіо прокоментувала емодзі з очима-сердечками.

Нагадаємо, Мелані Гріффіт нарешті прибрала татуювання з ім'ям Антоніо Бандераса з плеча.