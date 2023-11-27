"Радію за тебе": Лілія Подкопаєва показала рідкісні знімки 18-річного сина (фото)

Спортивна зірка України розповіла, що її вже повнолітній спадкоємець став стипендіатом та кращим студентом в університеті.

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45-річна українська спортсменка Лілія Подкопаєва показала рідкісні фото 18-річного сина Вадима. Архівними кадрами та привітанням з повноліттям олімпійська чемпіонка поділилася в Instagram з понад 100 тис. підписників.

"Сину, сьогодні 18! Останній рік шкільного казкового світу. Насолоджуйся кожною миттю свого часу — секундою, хвилиною, годиною, днем та місяцем. Вадиме, ми вже знаємо, у якому університеті ти розкриєш нові сторінки свого майбутнього життя. Ти не просто вступив – ти став володарем стипендії, визнаним кращим студентом! Не знаю, як не пишатися тобою, вчусь у тебе та радію за тебе", — написала мама трьох дітей, додавши, що все тільки починається.

Зокрема, Лілія Подкопаєва показала кадри з іменинником, судячи з усього, зроблені нещодавно, а також кілька архівних знімків.

Лілія Подкопаєва привітала сина Вадима з 18-річчям

"Як пощастило цьому хлопчику, що колись він став Вашим сином", "Як швидко плине час. Я пам‘ятаю ті часи, як Ви тільки стали мамою Вадима. Ваші фото на білбордах в рідному Донецьку", — пишуть у коментарях підписники багатодітної мами, яка всиновила Вадима, коли йому навіть не було року.

Зазначимо, що уродженка Донецька виховує трьох дітей. Окрім іменинника, у Подкопаєвої є дві біологічні доньки — 17-річна Кароліна від бізнесмена Тимофія Нагорного та 4-річна Евеліна від нинішнього чоловіка Ігоря Дубінського, з яким олімпійська чемпіонка перебуває у шлюбі з 2018 року.

Донька Лілії Подкопаєвої Кароліна

Нагадаємо, Анастасія Приходько привітала чоловіка з днем народження.

Також Фокус писав про авторську книгу Лілії Подкопаєвої до 30-річчя НОК.