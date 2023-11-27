Співак Том Оделл, колишній хлопець Тейлор Свіфт, одружився з моделлю

Весілля для близьких друзів і рідних зіграли в лондонському Хекні.

Related video

32-річний співак Том Оделл таємно одружився з 22-річною моделлю Джорджі Сомервілл на сімейному весіллі в Хекні. Раніше Томас зустрічався з американською суперзіркою Тейлор Свіфт, але пізніше він зізнавався, що побачення пройшли не дуже добре. Про це пише Daily Mail.

Важливо

Весільний фотограф Тома Круза і Кеті Голмс розповів, як знімав їхнє "весілля століття"

Томас і Джорджі обрали для церемонії церкву Святого Іоанна Єрусалимського в лондонському районі Хекні. Церемонія відбулася в суботу, 25 листопада. До цього пара зустрічалася кілька років і три роки вони були заручені.

22-річна Джорджі поділилася фотографіями щасливого дня у своїх сторіз в Instagram, продемонструвавши приголомшливу шовкову сукню кольору слонової кістки, пошиту у вікторіанському стилі.

Весілля Тома Оделла і Джорджі Сомервілл

На ній була проста вуаль, кремова пов'язка на голову, розшита бісером, і вона несла букет із червоних, фіолетових і білих квітів.

Після Джорджі змінила своє вечірнє вбрання, вибравши сукню з оздобленням із пір'я, доповнену приголомшливою мереживною накидкою. Гостей до церкви і на місце святкування доставляли на червоних двоповерхових автобусах.

Весілля Тома Оделла і Джорджі Сомервілл

Том Оделл прославився своїм хітом Another Love, який набрав 825 мільйонів переглядів у Youtube.

Том Оделл — Another Love

Співак жартував, що його пісні насамперед засновані на його "нездатності підтримувати стосунки з кимось довше шести місяців".

В інтерв'ю Hunger TV у 2013 році він сказав: "Я вважаю, що пишу пісні набагато краще, якщо я чесний і пишу про речі, які зі мною відбуваються. Однак це може бути трохи дивно, коли друзі або подруги розуміють, що пісня про них. Але дивно, що тобі це сходить з рук. Художня ліцензія, здається, вони це називають".

Том ненадовго зустрічався з Тейлор Свіфт у 2013 році, а в 2016 році розповів журналу Cosmopolitan: "У мене були невдалі побачення. Одне з них було настільки жахливим, що я втік через вікно в туалеті".

Він навіть розповідав, що придумав кілька кодових фраз, які дозволяли йому йти з побачень.

"Наприклад: "Мій друг щось переживає, мені потрібно йти" або "Мій будинок горить". Однак використовувати їх можна не так уже й часто", — жартував співак.

Весілля Тома Оделла і Джорджі Сомервілл Фото: Instagram Tom Odell Весілля Тома Оделла і Джорджі Сомервілл Фото: Instagram Tom Odell

Минулого року Том Оделл пережив неприємний інцидент із фанаткою, яка надсилала йому листи і чергувала біля його будинку.

45-річна Ольга Москальова засипала зірку листівками, листами та електронними посланнями і переслідувала його по клубах, де він давав концерти, сподіваючись налагодити з ним контакт.

Її попросили залишити співака в спокої, але вона переслідувала його понад 17 місяців із 1 квітня 2020 року до 20 вересня 2021 року.

Нагадаємо, раніше заміж вийшла актриса Мішель Докері, зірка серіалу "Абатство Даунтон" і фільму "Джентльмени". Її обранцем став брат актриси Фібі Воллер-Брідж.