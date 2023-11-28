Леонардо Ді Капріо і Марго Роббі: зірки на червоній доріжці премії Gotham Awards
Селебріті зібралися в Нью-Йорку, щоб відзначити найкращих у кіно і на телебаченні.
Сезон нагороджень неофіційно розпочався в понеділок увечері в Нью-Йорку з повернення зоряної церемонії вручення премії Gotham Awards, що проходила на Cipriani Wall Street в Нью-Йорку. На червону доріжку вийшли Марго Роббі, Леонардо Ді Капріо, Наталі Портман і багато інших. Про це пише People.
Щорічна церемонія Gotham Awards присвячена найкращим на телебаченні та в кіно. Цього року вшановували Бена Аффлека, Бредлі Купера, Грету Гервіг та інших.
А Леонардо Ді Капріо на червоній доріжці з'явився зі своєю партнеркою по фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гладстоун.
Марго Роббі з'явилася на червоній доріжці в ансамблі Prada, який створили за образом ляльки Барбі Black Magic 60-х, Лора Дерн підтримала колегу, одягнувши футболку з написом "Барбі".
На премію в номінації "Найкращий документальний фільм" претендувала українська картина "20 днів у Маріуполі", але перемогла картина "Чотири дочки". Фільм про війну в Україні також претендує на "Оскар". Над картиною працювали режисер стрічки Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолітка та продюсер Василина Степаненко.
Нагадаємо, на червоній доріжці Gotham Awards Наталі Портман з'явилася в сліпучій квітковій сукні та сріблястих босоніжках.