Леонардо Ді Капріо і Марго Роббі: зірки на червоній доріжці премії Gotham Awards

Селебріті зібралися в Нью-Йорку, щоб відзначити найкращих у кіно і на телебаченні.

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Сезон нагороджень неофіційно розпочався в понеділок увечері в Нью-Йорку з повернення зоряної церемонії вручення премії Gotham Awards, що проходила на Cipriani Wall Street в Нью-Йорку. На червону доріжку вийшли Марго Роббі, Леонардо Ді Капріо, Наталі Портман і багато інших. Про це пише People.

Щорічна церемонія Gotham Awards присвячена найкращим на телебаченні та в кіно. Цього року вшановували Бена Аффлека, Бредлі Купера, Грету Гервіг та інших.

А Леонардо Ді Капріо на червоній доріжці з'явився зі своєю партнеркою по фільму "Вбивці квіткового місяця" Лілі Гладстоун.

Ленардо Ді Капріо та Лілі Гладстон Фото: Getty Images

Марго Роббі з'явилася на червоній доріжці в ансамблі Prada, який створили за образом ляльки Барбі Black Magic 60-х, Лора Дерн підтримала колегу, одягнувши футболку з написом "Барбі".

Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Getty Images

На премію в номінації "Найкращий документальний фільм" претендувала українська картина "20 днів у Маріуполі", але перемогла картина "Чотири дочки". Фільм про війну в Україні також претендує на "Оскар". Над картиною працювали режисер стрічки Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолітка та продюсер Василина Степаненко.

Наталі Портман Фото: Getty Images

Рейчел МакАдамс Фото: Getty Images

Лора Дерн Фото: Getty Images

Пенелопа Крус Фото: Getty Images

Мішель Вільямс Фото: Getty Images

Джуліанна Мур Фото: Getty Images

Нагадаємо, на червоній доріжці Gotham Awards Наталі Портман з'явилася в сліпучій квітковій сукні та сріблястих босоніжках.