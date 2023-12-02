Прості лайфхаки: 4 способи швидко зігрітися, якщо в будинку холодно

Щоб швидко зігрітися, якщо будинок опалюється недостатньо, потрібно правильно одягнутися, більше рухатися і забезпечити ефективний обігрів у тих місцях, де ви проводите найбільше часу.

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В Україні вже почалася справжня зима, зі снігом і морозами. Зараз багато українців намагаються економити на опаленні, щоб скоротити витрати на комуналку. І все ж існує кілька простих, ефективних і безпечних способів швидко зігрітися, якщо в будинку холодно. Про те, як це зробити, розповів журнал Британського кардіологічного фонду.

Беріть приклад із капусти та цибулі

Багато ідей, які люди видають за свої, насправді давно вигадані природою. Подивіться, як деякі овочі захищаються від холоду: цибуля і капуста обростають безліччю листових пластин, між якими є тонкі шари повітря, що не дають змоги холоду дістатися середини.

Фізичні закони терморегуляції так само працюють і в одязі. Одягайте багатошаровий одяг: натільну білизну, лонгслів, вовняний пуловер, в'язаний або стьобаний жилет.

Особливо важливо, щоб у теплі були спина, шия і ступні. Носіть дві пари шкарпеток: бавовняні та вовняні.

І ще кілька порад на замітку:

багатошаровий одяг допоможе зігрітися набагато краще, ніж один товстий светр;

одяг із натуральних матеріалів захищає від холоду краще, ніж синтетика;

термобілизна — один із найкращих варіантів зберегти тепло тіла;

прийшовши з вулиці, повністю переодягніться в сухий теплий одяг.

Точковий обігрів

Якщо ви економите на опаленні, подбайте про дві речі:

максимально виключіть тепловтрати (утепліть вікна та двері);

забезпечте обігрів найважливіших місць у будинку (ліжко і місце, де ви проводите більшу частину часу вдень).

Щоб зігріти постіль, використовуйте електропростирадло. Цей прилад витрачає небагато електрики, зате лягати в тепле ліжко буде набагато приємніше, навіть якщо в спальні прохолодно. Увімкніть нагрів електропростирадла за півгодини-годину до того, як ви ляжете в ліжко, і не забудьте вимкнути перед тим, як заснути.

Якщо більшу частину дня вдома ви проводите сидячи, обладнайте своє улюблене місце теплим пледом. Крім того, існує безліч гаджетів для обігріву з USB-роз'ємом, які підійдуть тим, хто віддалено працює за комп'ютером з дому:

шарфи;

рукавички;

шапки;

капці;

комп'ютерні миші;

підставки для чашки;

універсальні грілки.

Гаряча їжа та пиття

Будь-яка гаряча їжа допоможе вам зігрітися в холодній квартирі. Особливо доречними в холоди будуть страви з великою кількістю спецій.

Готуючи гарячі напої, не забудьте про грог і глінтвейн, які традиційно готуються в холодну пору року, щоб зігрітися. Для тих, хто не вживає спиртне, існують безалкогольні рецепти цих напоїв.

Крім того, гарними будуть будь-які чаї з додаванням лимона, імбиру, кориці та гвоздики.

Щоб заощадити енергоресурси на приготуванні їжі, використовуйте мультиварку, а для напоїв — термос і термочашки.

Більше рухайтеся

Навіть якщо ви не збираєтеся виходити з дому, знаходьте привід рухатися. Це поліпшить кровообіг і ви будете менше мерзнути.

Наприклад, можна погратися з дітьми та домашніми тваринами або зробити легку спортивну розминку.

Якщо вам усе таки доводиться довго сидіти на одному місці, зробіть теплу підставку для ніг. Якщо ви піднімете ноги хоча б на висоту 10 см від підлоги, вони мерзнутимуть набагато менше.

Нагадаємо, вчені знайшли спосіб запустити унікальний процес у людському тілі: він зігріє і допоможе схуднути. Дослідники ретельно вивчили наше тіло і дійшли до цікавих висновків, згідно з якими ми можемо запустити процес усередині нашого організму, який сам по собі буде спалювати зайві калорії і зігрівати нас.

Раніше Фокус писав, як зігрітися без боргів. Скільки коштує опалення і чи реально економити на цих платежах. Зараз у багатоквартирних будинках мешканці мають індивідуальні лічильники тепла, а в приватних будинках є можливість замінити дорогий газ менш витратним твердим паливом.