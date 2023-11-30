Каньє Вест возз'єднався з Б'янкою Цензорі в Дубаї (відео)

Каньє Вест відвідав захід дизайнера Аміни Муадді разом з Б'янкою, після повідомлень, що вони нібито розлучилися.

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Каньє Вест і його "дружина" Б'янка Цензорі разом відвідали захід у Дубаї, який відбувся в бутіє відомого взуттєвого дизайнера Аміни Муадді. Раніше повідомлялося, що Б'янка покинула скандального репера на радість своїх друзів і близьких, які вважали, що він її пригнічує. Про це пише Daily Mail.

У Дубаї Каньє, Ліл Дюрк і Тай Долла $ign виконали свій новий трек Vultures, який розкритикували за антисемітський текст.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі в Дубаї

28-річна австралійка нещодавно возз'єдналася зі своїм 46-річним чоловіком у Дубаї, де пара проводила час разом, відвідуючи низку важливих заходів.

Напередодні ввечері їх бачили на відкритті бутика Аміни Муадді, чиє взуття носять Ріанна і Бейонсе.

У показі взяли участь актриса Надін Насіб Нджейм, моделі Шанель Аян і Нат Моркос, а також стиліст Ентоні Лігер-Лаубхуе.

Вест і Цензорі з'явилися в контрастному вбранні. Каньє був у закритому чорному ансамблі, а Цензорі вже звично хизувалася в ультракороткій сукні тілесного кольору, великій хутряній шапці і притискала до грудей м'яку іграшку.

Це сталося після того, як Цензорі заявила, що захищатиме чоловіка від звинувачень в антисемітизмі "до кінця часів", незважаючи на те, що скандальний репер опинився в центрі скандалу, після того, як виконав трек зі словами: "Як я можу бути антисемітом? Я щойно тр***нув єврейську с***у".

Але Цензорі, як повідомляється, вважає, що слова її чоловіка було "вирвано з контексту", а інсайдери стверджують, що вона заперечує звинувачення в антисемітизмі та расизмі, висунуті проти нього.

"Вона захищатиме Каньє до кінця часів. Вона знає, що все виривають із контексту. Вона знає, що Каньє не антисеміт і, безумовно, не расист", — повідомив інсайдер, додавши, що Каньє і Б'янка не читають всі ті "жахливі речі, які про них пишуть".

Каньє Вест і Б'янка Цензорі в Дубаї

Вест уперше дебютував зі своїм скандальним треком Vultures на чиказькій радіостанції Power 92 17 листопада.

Каньє Веста бачили в Дубаї ще 7 листопада разом із донькою Норт. Також повідомлялося, що він відвідав Саудівську Аравію.