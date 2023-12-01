Олена Зеленська показала новий образ у стильному діловому костюмі від українського дизайнера

Олена Зеленська як завжди зачарувала своєю красою.

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Дружина президента України Володимира Зеленського Олена звернулася до учасників Гвадалахарського книжкового ярмарку в стильному синьому костюмі. Фото з події перша леді опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Відомо, що цьогоріч на ярмарку в Латинській Америці вперше будуть представлені українські книги. Для них буде відведена ціла поличка. Це ініціатива пані Зеленської, яка має на меті популяризувати українську літературу.

Як уточнила перша леді, за весь час роботи ініціативи 190 українських поличкок уже було відкрито в 44 країнах світу, і вони налічують 45 тисяч книжок.

На фото Олена Зеленська одягнена ефектний діловий костюм темно-синього кольору. Відомо, що це образ від 41-річної дизайнерки та власниці бренду Litkovskaya Лілії Літковської.

У своєму дописі Зеленська розповіла, що на цій важливій культурній події для всього іспаномовного світу повинна була виступити 37-річна письменниця Вікторія Амеліна. Однак вона загинула від рук російської армії.

Саме Вікторія врятувала роботи іншого українського письменника Володимира Вакуленка, який помер також від рук окупантів. Його закатували в окупованому Ізюмі.

Коли місто звільнили, Вікторія поїхала туди, там вона знайшла щоденник Володимира з його останніми словами.

Улітку 2023 року Амеліна разом із групою колумбійських журналістів і письменників поїхала до прифронтового Краматорська. Вона хотіла показати їм наслідки російської війни проти України. Однак із поїздки вона не повернулася. В одну з піцерій, де вони зупинилися поїсти, влучила ракета. Вікторія померла, а журналісти отримали поранення.

Зеленська відзначила, що їй дуже шкода, що гості ярмарку не почують живого голосу Вікторії Амеліної та Володимира Вакуленка.

Нагадаємо, Олена Зеленська продемонструвала нову брошку: у чому її символізм.