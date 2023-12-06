Кетрін Зета-Джонс показала кадри відпочинку в Індії з чоловіком і сином-красенем (фото)

Сімейна пара вирушила на кінофестиваль, взявши з собою старшого сина Ділана.

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54-річна оскароносна британська акторка вирушила з 79-річним чоловіком Майклом Дугласом і 23-річним сином Діланом до Індії на кінофестиваль, показала на своїй сторінці в соцмережі, як чудово проводить час у колі улюблених чоловіків.

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Кетрін Зета-Джонс показала рідкісні кадри з Майклом Дугласом (відео)

На одному з фото вона позує, ніжно обіймаючи чоловіка. На ній — різнокольоровий топ з довгими рукавами, кремові штани з високою талією і солом'яний капелюх.

Сімейне тріо досліджувало туристичні визначні пам'ятки Індії та познайомилося з культурою цієї країни. Напередодні поїздки подружжя провело вечір на індійській танцювальній виставі.

"О, Індія! Ми тебе любимо", — написала Кетрін в Instagram.

Зовсім недавно Майкл і Зета відзначили 23 роки сімейного життя. Вона опублікувала кілька своїх весільних фотографій, а також показала кілька моментів їхнього сімейного життя.

На одному зображенні можна побачити валлійську зірку, що йде до вівтаря з Майклом у The Plaza в Нью-Йорку 2000 року, а на іншому видно, як вони цілуються під час церемонії.

На інших фото вони були разом на відпочинку.

"Сьогодні ми святкуємо 23 роки спільного життя. Дорогий Майкл, твоя Нобелівська премія миру чекає на тебе. Я кохаю тебе... від твоєї коханої дружини, володарки Почесної медалі із золотою зіркою", — підписала вона фото.

Дуглас і Зета-Джонс вперше зустрілися 1998 року на кінофестивалі в Довілі, де актор просував "Ідеальне вбивство" з Гвінет Пелтроу, а Кетрін представляла "Маску Зорро" разом з Антоніо Бандерасом.

Незабаром після зустрічі Майкл сказав дівчині, що хоче стати батьком її дітей. Пара одружилася в The Plaza в Нью-Йорку 2000 року і незабаром після цього у них народилися син Ділан і дочка Керіс.

У Майкла також є 44-річний син Кемерон від попереднього шлюбу.

Раніше Фокус писав, що в жовтні 2023 року Кетрін Зета-Джонс привітала батьків з 57-ю річницею одруження.