Кліматична катастрофа і принц Гаррі на троні: опубліковано прогнози Нострадамуса на 2024 рік

У 2024 році світу загрожує війна на морі, новий король і погіршення клімату. Або, принаймні, так стверджує французький астролог 16 століття Нострадамус.

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Принц Гаррі може стати королем Англії 2024 року, згідно з працями найвідомішого провидця історії — французького астролога XVI століття Нострадамуса. Його сумнозвісна робота Les Propheties ("Пророцтва"), опублікована 1555 року, пророкує майбутнє за допомогою 942 катренів — поетичних віршів. І тепер журналісти поцікавилися, що Нострадамус пророкує на 2024 рік, пише Daily Mail.

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Раніше в катренах Нострадамуса бачили пророкування теракту 11 вересня, прихід до влади Адольфа Гітлера і розвиток ШІ.

Конфронтація з Китаєм

Джо Байден і Сі Цзіньпін зустрілися минулого місяця в спробі знизити напруженість між своїми країнами, але Нострадамус передбачив конфлікт із "червоним противником".

Зустріч лідерів Китаю та США Фото: Getty Images

В одному з катренів описується "бій і морська битва", також він пише, що "червоний супротивник зблідне від страху, поваливши в жах великий Океан".

Фанати Нострадамуса вважають, що "червоний супротивник" — це Китай, а згадки про військово-морський конфлікт мають моторошний вигляд у світлі загострення дискусії про державу Тайвань, острів якої розташований на стику Східно-Китайського і Південно-Китайського морів.

І цього конфлікту, безумовно, слід уникати, якщо супротивником, що розглядається, є Китай, оскільки Пекін може похвалитися найбільшим військово-морським флотом на планеті.

Королівська метушня

Також у його катренах знайшли натяк на те, що принц Гаррі посяде трон Великої Британії, тому що "король островів" буде "вигнаний силою".

Принц Гаррі Фото: Getty

Британський письменник і коментатор Нострадамуса Маріо Рідінг заявив, що в катренах ідеться про те, що "короля островів" виженуть, і його замінить той, "у кого не буде жодних ознак короля". Його Рідінг інтерпретував як принца Гаррі, який замінює короля Чарльза на троні.

Кліматична катастрофа

Нострадамус пророкує в одному зі своїх катренів, що "суха земля стане ще більш пересушеною", а за останній рік кількість лісових пожеж, повеней і посух уже різко зросла.

Оскільки 2024 рік настане одразу після саміту COP28, цей прогноз Нострадамуса може спиратися на грудневі події в Дубаї, які, як очікують, поб'ють рекорди з викидів вуглекислого газу — що не дуже добрий знак.

Лісові пожежі в Греції Фото: Соцсети

Нострадамус пророкує: "Суха земля стане ще більш сухою, і коли це побачать, відбудуться великі повені".

В іншому місці він попереджає про шторми, що ведуть до голоду. "Дуже великий голод через чумну хвилю", — сказав він.

Новий Папа

За даними Les Propheties, король — не єдина велика фігура в черзі на заміну.

Папа Франциск Фото: Getty Images

Папа Франциск, якому зараз близько 80 років, і який останнім часом страждає від проблем зі здоров'ям, нібито вже незабаром залишить свій пост у Ватикані.

Один уривок свідчить: "Через смерть дуже старого понтифіка, буде обраний римлянин у доброму віці, Про нього скажуть, що він послаблює свій престол, Але довго він буде сидіти і вести запеклу діяльність".

У чому Нострадамус був нібито правий щодо 2023 року?

Також Рідінг зазначає, що деякі з передбачень Нострадамуса застосовні й до року, який уже минає.

Одне з передбачень, яке можна застосувати як до 2022, так і до 2023 року, стосується зростання вартості життя після вторгнення Росії в Україну.

"Настільки високо підніметься бушель пшениці!", — також Нострадамус писав: "Ця людина буде їсти своїх побратимів".

З лютого 2022 року ціни на пшеницю зросли до навіть вищого рівня, ніж ті, що спостерігалися після фінансового краху кінця 2000-х років, і зараз вони тільки починають падати до довоєнного рівня.

І хоча пророцтво про канібалізм поки що не збулося, метафорично це пророцтво можна застосувати щодо кровопролитної війни між РФ і Україною.

Хто такий Нострадамус

Мішель де Нотрдам — це французький лікар-фармацевт, письменник, поет, астролог і алхімік. Він походив із сім'ї євреїв-сефардів, знав кілька мов і навчався в Авіньйонському університеті. Його перша дружина і діти загинули від чуми, також у нього були проблеми з інквізицією. Але Нострадамуса, як він сам себе називав, цінували за його знання в медицині, за яку йому навіть подарували довічну пенсію. У 1555 році Нострадамус опублікував свій перший астрологічний альманах, і того ж року в Ліоні виходить друком перше видання Центурій, яке містить 353 катрени з передмовою синові Сезару. Його астрологічні розрахунки містили багато помилок, за що астрологи того часу критикували Нострадамуса. Утім, деякі з його передбачень збувалися, тож і залишені ним 942 катрени вважаються пророчими, хоч сенс, укладений у них, можна інтерпретувати по-різному.

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