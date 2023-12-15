Дружина Бориса Джонсона показала різдвяні подарунки доньки (фото)

Ромі нещодавно відсвяткувала другий день народження.

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Керрі Джонсон показала, які подарунки її дворічна донька Ромі отримає на Різдво. Про це дружина експремʼєра Великобританії Бориса Джонсона розповіла в Instagram.

Мама трьох дітей опублікувала фотографію набору чарівних персоналізованих пов’язок для своєї доньки. Аксесуари були святковими, один з них виготовлений з оксамиту червоного кольору та вишитий золотою ниткою. На двох подарунках було імʼя Ромі.

"Які милі ці пов’язки", — написала кохана Бориса Джонсона.

Пов’язки на голову були не єдиним різдвяним подарунком, який, як показала Керрі, буде в панчохах її малюка.

Вона продовжила: "Це чудове печиво свинки Пеппи від @pickles.and.bakes також буде в панчохах моєї дочки".

Третім подарунком, який показала дружина Бориса Джонсона, був те, що Керрі назвала "свистком".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Керрі Джонсон розповіла про різдвяні подарунки Ромі лише через кілька днів після того, як маленька дівчинка відзначила свій другий день народження казковою вечіркою на тему Свинки Пеппи.

Донька Бориса Джонсона

Крім Ромі, подружжя виховує трирічного Уліфреда, який дуже схожий на свого батька, і малюка Френкі, який народився влітку 2023 року.

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