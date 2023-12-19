Б'юті-метаморфози: 12 знаменитостей, яких не впізнати (фото)

Консультанти бразильського Vogue звертають увагу на популярний тренд у фарбуванні волосся, проте попереджають, що використовувати відтінки червоного краще тим, кому це личить.

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Якщо ви думаєте, чи варто напередодні Нового року оновити не тільки гардероб, а й свій образ, познайомтеся з трансформаціями, яких зазнали деякі знаменитості, представлені на сторінках бразильського журналу Vogue.

Безумовно, "зірки" постійно змінюють свій стиль, зовнішній вигляд, починаючи від кольору волосся і закінчуючи стрижкою під "нуль". Однак чому б не знайти натхнення в тому, щоб і самій змінитися. І не тільки для того, щоб виплеснути назовні свій емоційний запал, а й подражнити своїми перетвореннями тих, хто боїться це зробити.

Єдине, на що звертають увагу консультанти Vogue, — це популярний тренд у фарбуванні волосся. Практично всі з презентованих знаменитостей віддали перевагу в новому сезоні всім відтінкам червоного. Головне — використовуйте його, якщо він вам личить, попереджають б'юті-експерти.

Дуа Ліпа

Щоб увійти в новий музичний сезон оновленою та розкутою, британська співачка, дизайнерка та модельєрка змінила темні пасма на локони кольору вишневої коли. До речі, саме цей колір став одним із головних трендів 2023 року, оновивши класичний червоний вишневим тоном і стриманим тлом — незвично і водночас нічого яскравого.

Фото: Колаж: Фокус

Емма Стоун

2023 рік став для американської акторки, володарки цілої колекції високих нагород у світі Голлівуду роком великих змін. І не тільки в зачісці. Після появи у фільмі "Бідолахи" з чорним волоссям Стоун зупинила свій вибір на рудих, а віднедавна і платинових пасмах.

Фото: Колаж: Фокус

Флоренс П'ю

Британська акторка, яка запам'яталася шанувальникам виконанням головної ролі у фільмі "Леді Макбет", теж змінила образ. Відтоді, як вона з'явилася на Met Gala 2023 з голеним волоссям, вона знебарвлювала його, фарбувала в рожевий колір і ходила червоними доріжками з найрізноманітнішими зачісками, доводячи, що короткі пасма теж можуть бути універсальними.

Фото: Колаж: Фокус

Гейлі Бібер

Американська модель і телезірка, дочка знаменитого Стівена Болдвіна і дружина Джастіна Бібера зробила цього сезону надзвичайно популярною стрижку в стилі боб. Нова інтерпретація, за версією Бібер, — це об'ємні кінчики і надто простий вигляд.

Фото: Колаж: Фокус

Ізабелі Фонтана

Бразильська модель, відома своєю роботою з такими брендами, як Victoria's Secret, ще раз довела, що червоний — колір року.

Фото: Колаж: Фокус

Кім Кардаш'ян

Знаменита американська телезірка і модель з'явилася зі світлим волоссям, але знову — з відтінком медового кольору.

Фото: Колаж: Фокус

Крістен Стюарт

Американська телезірка хоррора "Сутінки" дебютувала в новому образі на останньому показі модного дому Шанель у Манчестері, Велика Британія. До свого каштанового волосся вона додала чубчик і червоне мелірування, презентувавши начебто не радикальну, але достатньо круту трансформацію.

Фото: Колаж: Фокус

Люпіта Ніонго

Метаморфоза знаменитої володарки "Оскара" з Кенії, феміністки та режисерки Люпіти Ніонго виявилася радикальною — вона поголила волосся та скористалася можливістю, щоб висловити відчуття свободи, спричинене змінами: "Щаслива без волосся!".

Фото: Колаж: Фокус

Патрісія Рамос

Бразильська акторка і телеведуча у 2023 році змінила не одну зачіску. Спочатку вона пофарбувала пасма в червоний колір, однак завершити рік вирішила все ж таки з чорним волоссям.

Фото: Колаж: Фокус

Прісцилла

Це був рік нових починань для відомої бразильської співачки й акторки: вона оголосила, що більше не використовуватиме прізвище Алькантара, перейшла з госпелу на попмузику і випустила новий альбом. На довершення всього — радикально змінила свій образ, розлучившись із довгими каштановими пасмами. Тепер у Прісцилли коротка розпатлана руда стрижка.

Фото: Колаж: Фокус

Ріанна

Після народження другої дитини американська попдіва і дизайнерка увійшла у фазу блондинки, обравши супермелірований карамельний відтінок.

Фото: Колаж: Фокус

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