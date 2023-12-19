Бьюти-метаморфозы: 12 знаменитостей, которых не узнать (фото)

Консультанты бразильского Vogue обращают внимание на популярный тренд в окраске волос, однако предупреждают, что использовать оттенки красного лучше тем, кому это к лицу.

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Если вы думаете, стоит ли в преддверии Нового года обновить не только гардероб, но и свой образ, познакомьтесь с трансформациями, которым себя подвергли некоторые знаменитости, представленные на страницах бразильского журнала Vogue.

Безусловно, "звезды" постоянно меняют свой стиль, внешний вид, начиная от цвета волос и заканчивая стрижкой под "ноль". Однако почему бы не найти вдохновение в том, чтобы и самой измениться. И не только для того, чтобы выплеснуть наружу свой эмоциональный запал, но и подразнить своими преобразованиями тех, кто боится это сделать.

Единственное, на что обращают внимание консультанты Vogue, — это популярный тренд в окраске волос. Практически все из представленных знаменитостей предпочли в новом сезоне все оттенки красного. Главное — используйте его, если он вам к лицу, предупреждают бьюти-эксперты.

Дуа Липа

Чтобы войти в новый музыкальный сезон обновленной и раскрепощенной, британская певица, дизайнер и модельер сменила темные пряди на локоны цвета вишневой колы. Кстати, именно этот цвет стал одним из главных трендов 2023 года, обновив классический красный вишневым тоном и сдержанным фоном — необычно и в то же время ничего яркого.

Фото: Коллаж: Фокус

Эмма Стоун

2023 год стал для американской актрисы, обладательницы целой коллекции высоких наград в мире Голливуда годом больших перемен. И не только в прическе. После появления в фильме "Бедняжки" с черными волосами Стоун остановила свой выбор на рыжих, а с недавних пор и платиновых прядях.

Фото: Коллаж: Фокус

Флоренс Пью

Британская актриса, запомнившаяся поклонникам исполнением главной роли в фильме "Леди Макбет", тоже сменила образ. С тех пор, как она появилась на Met Gala 2023 с бритыми волосами, она обесцвечивала их, красила в розовый цвет и ходила по красным дорожкам с самыми разнообразными прическами, доказывая, что короткие пряди тоже могут быть универсальными.

Фото: Коллаж: Фокус

Хейли Бибер

Американская модель и телезвезда, дочь знаменитого Стивена Болдуина и жена Джастина Бибера сделала в этом сезоне необыкновенно популярной стрижку в стиле боб. Новая интерпретация, по версии Бибер, — это объемные кончики и незамысловатый вид.

Фото: Коллаж: Фокус

Изабели Фонтана

Бразильская модель, известная своей работой с такими брендами, как Victoria's Secret, еще раз доказала, что красный — цвет года.

Фото: Коллаж: Фокус

Ким Кардашьян

Знаменитая американская телезвезда и модель появилась со светлыми волосами, но снова — с оттенком медового цвета.

Фото: Коллаж: Фокус

Кристен Стюарт

Американская телезвезда хоррора "Сумерки" дебютировала в новом образе на последнем показе модного дома Шанель в Манчестере, Великобритания. К своим каштановым волосам она добавила челку и красное мелирование, представив вроде бы не радикальную, но очень крутую трансформацию.

Фото: Коллаж: Фокус

Лупита Нионго

Метаморфоза знаменитой обладательницы "Оскара" из Кении, феминистки и режиссера Лупиты Нионго оказалась радикальной — она сбрила волосы и воспользовалась возможностью, чтобы выразить чувство свободы, вызванное переменами: "Счастлива без волос!".

Фото: Коллаж: Фокус

Патрисия Рамос

Бразильская актриса и телеведущая в 2023 году сменила не одну прическу. Сначала она покрасила пряди в красный цвет, однако завершить год решила все же с черными волосами.

Фото: Коллаж: Фокус

Присцилла

Это был год новых начинаний для известной бразильской певицы и актрисы: она объявила, что больше не будет использовать фамилию Алькантара, перешла с госпела на поп-музыку и выпустила новый альбом. В довершение всего — радикально изменила свой образ, расставшись с длинными каштановыми прядями. Теперь у Присциллы короткая растрепанная рыжая стрижка.

Фото: Коллаж: Фокус

Рианна

После рождения второго ребенка американская поп-дива и дизайнер вошла в фазу блондинки, выбрав супер-мелированный карамельный оттенок.

Фото: Коллаж: Фокус

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