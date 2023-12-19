Принц Вільям терміново вилетів до Кувейту після раптової смерті еміра

Принц Уельський прибув до Кувейту разом із міністром закордонних справ, щоб висловити співчуття новому еміру у зв'язку з кончиною 86-річного шейха Навафа Аль Ахмада Аль Сабаха.

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41-річний принц Вільям прилетів до Кувейту в останню хвилину з міністром закордонних справ Девідом Кемероном. Офіційні особи вітали обох, коли вони прямували віддати данину поваги покійному лідеру країни — еміру Навафу Аль Ахмаду Аль Сабаху. Про це пише

Вільям поговорив із шейхом Мешалем аль-Ахмадом ас-Сабахом — новим еміром — у міжнародному аеропорту Кувейту, де висить картина із зображенням покійного шейха Навафа.

Пара, схоже, спілкувалася через перекладачів, виглядаючи очевидно засмученою сумною подією.

Принц Вільям у Кувейті

У 2019 році батько трьох дітей здійснив чотириденний візит до країни Близького Сходу та Оману, щоб вшанувати історичні зв'язки між Великою Британією та країнами Перської затоки.

Тур набув ще більшого значення, оскільки припав на 120-річчя підписання Договору про дружбу 1899 року між Кувейтом і Великою Британією.

Новина про смерть еміра з'явилася раніше цього тижня. Кувейтське телебачення перервало трансляцію віршами з Корану безпосередньо перед оголошенням.

Наприкінці листопада шейха Навафа доправили в лікарню з невстановленим захворюванням.

Емір Наваф Аль Ахмад Аль Сабах

Державні новини раніше повідомляли, що в березні 2021 року він вирушив до Сполучених Штатів для невстановленого медичного обстеження.

У своїй заяві Девід Кемерон сказав: "З великим сумом я дізнався про смерть Його Високості еміра Кувейту шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха. Він залишив після себе велику спадщину — результат довгої і видатної кар'єри в Міністерстві внутрішніх справ як міністра оборони, наслідного принца і, пізніше, еміра".

Шейха Навафа привели до присяги як еміра після смерті 2020 року свого попередника, шейха Сабаха Аль Ахмада Аль Сабаха.

Шейх Наваф раніше обіймав посаду міністра внутрішніх справ і оборони Кувейту, але його не вважали особливо активним в уряді за межами цих термінів.

Проте, він був переважно безперечним кандидатом на пост еміра, хоча його похилий вік змусив аналітиків припустити, що його термін повноважень буде недовгим.

Шейх Мешал Аль Ахмад Аль Джабер, якому зараз 83 роки, вважається найстарішим спадкоємним принцом у світі. Він збирається обійняти посаду правителя Кувейту.

Кувейт, країна з населенням приблизно 4,2 мільйони осіб, володіє шостими за величиною у світі відомими запасами нафти.

Кувейт був вірним союзником США відтоді, як 1991 року війна в Перській затоці вигнала окупаційні іракські сили Саддама Хусейна.

У Кувейті перебуває близько 13 500 американських військовослужбовців, а також передовий штаб армії США на Близькому Сході.

Нагадаємо, шейх Сабах Аль Ахмад Аль Сабах помер у США 2020 року. Йому був 91 рік.