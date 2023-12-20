У хутрі та з балончиком у руках: Брітні Спірс поділилася дивними кадрами

Артистка продовжує танцювати в гордій самоті.

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42-річна американська співачка Брітні Спірс продовжує із завидною регулярністю публікувати в соцмережі відео своїх танців, які мають дуже мало спільного з хореографією, але викликають у шанувальників тривогу за психологічний стан артистки. Зазвичай зірка танцює перед камерою в мікробікіні, проте в одному з останніх постів вона доволі пристойно вдягнена.

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Для запису Брітні одягла білу коротку сукню з чорним корсетом, хутряну коротку шубку і туфлі на підборах. Як реквізит у неї в руках —балончик з дезодорантом чи освіжувачем.

Через якийсь час вона постала в образі дівчини ковбоя: у капелюсі, джинсах, чоботях, білій сорочці навипуск і чорній жилетці.

Нещодавно Спірс, яка зазвичай тримає коментарі закритими, дала шанувальникам можливість написати що-небудь під одним зі своїх постів. Це чимало здивувало фанатів зірки.

"У неї ніколи не було коментарів. Цікаво, що відбувається?", "Що вони з тобою зробили?", "Ми любимо тебе, Бріт, ми просто хочемо тобі добра", "Я розумію, чому ви відключили коментарі. Пошліть любов або рухайтеся далі. Це дійсно не так вже й складно. У людей є почуття, якщо ви не знали", — писали під постом співачки.

Крім танців, Брітні показує фанатам й інші моменти зі свого життя. Наприклад, вона опублікувала фотографію свого згорілого домашнього спортзалу. Три роки тому вона випадково підпалила кімнату з двома залишеними свічками.

"Згадуючи, як я спалила спортзал 2020 року", — підписала артистка знімок. Відомо, що поширенню пожежі завадила сигналізація, яка спрацювала вчасно.

Раніше Фокус писав, що в мережі з'явилися перші фото батька Брітні Спірс після ампутації ноги.