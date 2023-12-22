Дівчина Бреда Пітта відзначила 34-річчя

Свій день народження Інес відзначала без Пітта.

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Дівчина 60-річного актора Бреда Пітта Інес Де Рамон відзначила своє 34-річчя 19 грудня, наступного дня після ювілею свого знаменитого бойфренда. Наприкінці тижня в ЗМІ з'явилися фото, на яких іменинниця разом із друзями йде в престижний клуб E. Baldi в Беверлі-Гіллз, де відзначила день народження з друзями, але без Пітта, пише Daily Mail.

На знімках Інес виглядає розслабленою і дуже щасливою. Вона йде до італійського ресторану з красивим букетом рожевих і білих лілій і подарунками, складеними в пакет для покупок Neiman Marcus.

Красуня одягла бордово-червону сукню-пальто з розрізами на стегнах, чорні колготки і блискучі лофери з пряжками з боків. У руках у неї дві сумочки, а на шиї — ніжна срібна прикраса.

Що стосується ювілею Пітта, то цього вечора Інес була поруч із коханим. Пару помітили в ресторані з друзями, і багато хто звернув увагу на те, що актор виглядав по-справжньому радісним у компанії своєї пасією.

За словами друзів, Бред "здається більш розслабленим, ніж раніше" після року стосунків з Де Рамон.

"Він, безумовно, почувається більш невимушено, ніж в останні кілька років. Здається, їм дуже комфортно, коли вони разом", — кажуть вони.

Стосунки з Інес для Пітта — перші серйозні після його розлучення з Анджеліною Джолі. З чуток, актриса не в захваті від того, що у Бреда з'явилася постійна пасія.

Незважаючи на це, пара насолоджується одне одним. Вони нещодавно разом відвідали 12-й щорічний гала-концерт Art+Film Gala LACMA в Лос-Анджелесі, де чудово провели час. Ба більше, в Інес на шиї помітили підвіску у формі літери "В", першої літери імені Бреда.

Раніше Фокус писав, що Бред Пітт відзначив своє 60-річчя в сорочці за 6 тисяч доларів.