Девушка Брэда Питта отметила 34-летие

Свой день рождения Инес отмечала без Питта.

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Девушка 60-летнего актера Брэда Питта Инес Де Рамон отметила свое 34-летие 19 декабря, на следующий день после юбилея своего знаменитого бойфренда. К концу недели в СМИ появились фото, на которых именинница вместе с друзьями идет в престижный клуб E. Baldi в Беверли-Хиллз, где отметила день рождения с друзьями, но без Питта, пишет Daily Mail..

На снимках Инес выглядит расслабленной и очень счастливой. Она идет в итальянский ресторан с красивым букетом розовых и белых лилий и подарками, сложенными в пакет для покупок Neiman Marcus.

Девушка надела бордово-красное платье-пальто с разрезами на бедрах, черные колготки и блестящие лоферы с пряжками по бокам. В руках у нее две сумочки, а на шее – нежное серебряное украшение.

Что касается юбилея Питта, то в этот вечер Инес была рядом с возлюбленным. Пару заметили в ресторане с друзьями, и многие обратили внимание на то, что актер выглядел по-настоящему радостным в компании своей пассией.

По словам друзей, Брэд "кажется более расслабленным, чем раньше" после года отношений с Де Рамон.

"Он определенно чувствует себя более непринужденно, чем в последние несколько лет. Кажется, им очень комфортно, когда они вместе", – говорят они.

Отношения с Инес для Питта – первые серьезные после его развода с Анджелиной Джоли. По слухам, актриса не в восторге от того, что у Брэда появилась постоянная пассия.

Несмотря на это, пара наслаждается друг другом. Они недавно вместе посетили 12-й ежегодный гала-концерт Art+Film Gala LACMA в Лос-Анджелесе, где, отлично провели время. Более того, у Инес на шее заметили подвеску в форме буквы "В", первой буквы имени Брэда.

Ранее Фокус писал, что Брэд Питт отметил свое 60-летие в рубашке за 6 тысяч долларов.