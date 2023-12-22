Королева Летиція зʼявилася в бездоганному оксамитовому ансамблі (фото)

Монарша персона зробила акцент на темні відтінки та кришталь.

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Королева Іспанії Летиція продемонструвала бездоганний чорний діловий ансамбль. Про це пише Daily Mail.

Король Філіп з дружиною вийшли на публіку в Мадриді. Монарше подружжя відвідало закриття іспанського головування в ЄС у Національній аудиторії.

Колишня журналістка продемонструвала майстерно скроєний блейзер Paco Rabanne у поєднанні з оксамитовими штанами загальною вартістю 1734 фунти (2000 євро). Мати двох дітей також носила кришталеві сережки, які підійшли до її вбрання.

На ногах дружини короля Іспанії були замшеві туфлі на низьких підборах NINA RICCI. До образу вона також додала сумку-клатч та зібрала волосся в елегантну зачіску.

Королева Летиція та король Філіп Фото: Getty Images

Тим часом іспанський монарх вибрав діловий костюм у тонку смужку із синьою краваткою та світлою сорочкою.

Поява відбулася після того, як бізнесмен Хайме дель Бурго, який колись був одружений із сестрою королеви Летиції Тельмою Ортіс, розповів про роман з дружиною короля Філіпа під час їхнього шлюбу. Іспанський палац відмовився коментувати ці звинувачення.

Королева Летиція та король Філіп Фото: Getty Images

Після розгортання скандалу королівська пара продовжує разом зʼявлятися на публіці, ігноруючи домисли про зради Летиції.

Королева Летиція Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиція показала стильний молочний костюм.

Також Фокус писав про першу появу короля та королеви Іспанії на публіці після звинувачень Хайме дель Бурго.