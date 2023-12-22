Молодята Кріс Еванс та Альба Баптиста сходили на різдвяну вечірку Скарлетт Йоганссон

Це був їхній перший вихід у світ після таємного весілля.

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Молодята Кріс Еванс і Альба Баптиста вперше були помічені на публіці після свого таємного весілля. Кріс та Альба були серед гостей зіркової різдвяної вечірки Скарлетт Йоганссон. Про це пише Page Six.

Скарлетт Йоганссон і Колін Йост влаштували шикарну вечірку для своїх знаменитих друзів. Ексклюзивні фото, отримані журналістами, продемонстрували, що серед гостей були Джон Гемм, Сара Сільверман, Алек Болдвін і його дружина Гіларія, а також зірка "Капітана Америки" і його обраниця Альба Баптиста.

Інсайдер повідомив, що Кріс і Альба трималися за руки і не розлучалися, а також мали дуже закоханий вигляд.

42-річний Еванс мав шикарний вигляд, коли пробирався до закладу Flatiron Room, одягнений у коричневе пальто поверх темно-фіолетових штанів.

26-річна Баптиста перейнялася духом свята в червоній сукні довжиною до підлоги, яку вона доповнила темно-синім пальтом і білим шарфом.

Альба і Кріс таємно одружилися на домашній церемонії в Бостоні на початку вересня в оточенні своїх найближчих друзів і сім'ї.

До списку гостей увійшли деякі колеги актора по фільму Marvel, зокрема Скарлетт Йоганссон, Роберт Дауні-молодший, Кріс Гемсворт і Джеремі Реннер.

Скарлетт Йоганссон і Колін Йост

Також були присутні Джон Красінскі та Емілі Блант.

Весілля було настільки таємним, що в гостей конфіскували телефони, а також попросили їх підписати угоди про нерозголошення.

Кріс Еванс сам повідомив, що тепер він одружений чоловік, тільки через місяць, продемонструвавши свою нову обручку.

"Я одружився. Це дійсно було дуже здорово", — зізнався він на New York Comic Con під оплески натовпу.

Також він зізнався, що церемоній було дві: друга відбулася на батьківщині Баптисти: у Португалії.

"У нас було нібито дві церемонії. Одна — на східному узбережжі, друга в Португалії. І вони обидві були чудовими і дуже красивими. Але планувати їх було складно", — зізнався він.

Нагадаємо, раніше Кріс Еванс зізнався, що зараз намагається поменше працювати і знімати по одному фільму на рік. Актор хоче проводити більше часу зі своєю коханою.