Кім Кардаш'ян приміряла вінтажну сукню від Mugler

У зірки реаліті-шоу багата колекція вбрання з дизайнерських колекцій минулих років. У Кім навіть є сукні, які належали Мерилін Монро.

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Кім Кардаш'ян опублікувала фото з сімейного свята у своєму розкішному особняку за 60 мільйонів доларів. Напередодні Різдва до зірки реаліті-шоу з'їхалися члени сімейства Дженнер-Кардаш'ян, вбрані у свої найкращі вбрання. Сама Кім сяяла у вінтажному вбранні від Mugler з хутряною облямівкою з 1997 року. У зірки безліч оригінальних вбрань, зокрема й сукні, які належали самій Мерилін Монро. Про це пише Page Six.

Кім Кардаш'ян розбурхала Інтернет після того, як поділилася кількома новими фотографіями зі щорічного сімейного свята. Кім влаштувала вечірку напередодні Різдва у своєму особняку, який прикрасила у притаманному їй мінімалістичному стилі.

Кім Кардаш'ян із дітьми

Кім показала спільні фото зі своїми чотирма дітьми: 10-річною Норт, 8-річним Сейнтом, п'ятирічною Чикаго і Псалмом, якому виповнилося чотири роки.

Кім і її дівчатка були в білому, а її сини — у чорному вбранні.

Кім Кардаш'ян із дітьми Фото: Instagram kimkardashian

На заході також були присутні Періс Гілтон, Кайлі Дженнер, її хлопець Тімоті Шаламе, Кендалл Дженнер, Кортні Кардаш'ян та інші знаменитості.

Сестри Кардаш'ян-Дженнер, безумовно, були у святковому настрої, відзначаючи Різдво величезною вечіркою, яка стала сімейною традицією з 1978 року.

У 2020 році його скасували тільки один раз через зростання випадків Covid-19.

"Гадаю, це перший раз з 1978 року, коли ми не будемо влаштовувати різдвяну вечірку", — написала тоді Хлоя в соцмережах.

Хлоя Кардаш'ян

Святкування 2021 року помітно скоротилися через появу нового варіанта Омікрона, який вплинув на плани клану Кардаш'ян-Дженнер.

Однак 2022 року знаменита різдвяна вечірка сім'ї зірок реаліті-шоу повернулася в повному розпалі, ще більш розкішна, ніж раніше.

Сестри Дженнер-Кардаш'ян обрали для вечірки розкішне вбрання.

Кортні Кардаш'ян

68-річна Кріс Дженнер була в сукні з ліфом, розшитим золотими паєтками, а 26-річна Кайлі обрала блискучу сукню Balenciaga з відкритими плечима того самого металевого відтінку.

44-річна Кортні, у якої минулого місяця народився син Роккі від чоловіка Тревіса Баркера, вибрала пухнасте чорне пальто до підлоги, доповнене прозорими колготками і боді. Кендалл сяяла в чорній оксамитовій сукні з довгими рукавами від 16Arlington, оздобленій пухнастим білим оздобленням з пір'я марабу на вирізі та подолі.

Кендалл Кардаш'ян

Тим часом Кім була одягнена у вінтажну кутюрну сукню блакитно-сірого кольору від Mugler, драпіровану хутряними гірляндами.

Кім Кардаш'ян у вінтажному Mugler з 1997 року

Але саме Хлоя вибрала відверте вбрання: вона мала приголомшливий вигляд у тілесній корсетній сукні від Galia Lahav, вкритій блискучими кристалами і драпірованій ніжними нитками бісеру.

Хлоя Кардаш'ян

Нагадаємо, Норт Вест-Кардаш'ян, старша дочка Кім і Каньє Веста, з'явилася на тій же вечірці в дизайнерській куртці свого батька. Раніше він одягав її на Met Gala у 2016 році.