Терезам — сюрпризи, Ракам — випробування. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на січень 2024 року

Січень — місяць енергетичного підйому і сплеску. Розповідаємо, чого очікувати від першого місяця цього року всім знакам Зодіаку.

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Астролог Влад Росс розповів, що очікувати кожному зі знаків Зодіаку в перший місяць цього року.

Овен

Якщо ви хочете щось змінити в житті — січень чудово для цього підходить. Венера у вас перебуватиме в 9 домі, а це обіцяє поїздки, подорожі. Також вас захоплять нові завдання і робочі проєкти, зросте довіра з боку колег. Сприятливі для вас дати — 3, 12, 17, 26, 27 січня. В особистому житті також усе вдаватиметься. Зверніть увагу на своє здоров'я, особливо це стосується відвідування стоматолога.

Телець

На роботі в січні буде все стабільно. Присвятіть себе творчості або цікавим хобі. Сприятливі для вас дати — 4, 5, 15, 19, 20, 28, 29 січня. Співпраця з новими партнерами принесе прибуток. Будьте обережнішими з підписанням важливих документів. У стосунки варто внести нотку романтизму.

Близнюки

Січень для Близнюків — місяць романтики і пригод. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Сприятливі для вас дати — 3, 7, 8, 17, 18, 22 січня. У сфері кар'єри — проявляйте ініціативу і подбайте про нові професійні контакти. Також хтось може спробувати вас обдурити на гроші в січні. В особистому житті на вас чекає спокійний і вдалий місяць.

Рак

Січень для вас буде непростим місяцем. Ваше життя буде схоже на пінг-понг — доведеться відбиватися від ударів долі в усіх сферах життя. Сприятливі для вас дати — 5, 6, 9, 10, 20, 24 і 25 січня. У професійній сфері не варто вплутуватися в ризиковані проєкти, є ймовірність прогоріти. Не конфліктуйте зі своїм партнером. Ваше терпіння і цілеспрямованість допоможуть подолати всі труднощі.

Лев

Активний відпочинок у січні — те, що вам потрібно. Місяць буде непростим, але ви зможете привести до ладу своє тіло і думки. Довіртеся своїй творчій натурі та внутрішньому голосу. Сприятливі для вас дати — 7, 8, 12, 22, 23 і 27 січня. У кар'єрі та фінансах з'являться нові можливості, але це вже в другій половині місяця. Ваші стосунки з партером вийдуть на новий виток розвитку, головне — щирість.

Діва

Січень для вас — чудовий час, щоб здійснити свої маленькі мрії. Витрачайте гроші і дозволяйте собі більше, ніж зазвичай. Сприятливі для вас дати — 9, 10, 14, 15, 24 і 28 січня. У кар'єрі проєкти принесуть плоди ваших зусиль, усе буде йти на ура. Марс підтримуватиме вас у плані кохання в січні, тому в особистому житті все складатиметься по-вашому.

Терези

У січні зірки приготували для вас приємні сюрпризи. Відкритість допоможе уникнути вам неприємностей — як на роботі, так і вдома. Сприятливі для вас дати — 3, 11, 12, 17, 26 і 27 січня. У кар'єрі для вас важливою буде тема конкуренції, приготуйтеся до відстоювання своєї позиції. Також варто подбати про завтрашній день і відкласти гроші. В особистому житті вирішаться якісь проблеми.

Скорпіон

Скорпіонам не потрібні будуть помічники цього місяця, настав час використовувати власний досвід. Дозвольте собі виділитися із загальної маси і не бійтеся експериментувати, особливо в зовнішньому вигляді. Сприятливі для вас дати — 5, 14, 15, 19, 20 і 29 січня. На роботі справ тільки додасться в січні, але й дохід теж зросте. В особистому житті на вас чекають великі трансформації.

Стрілець

Січень обіцяє Стрільцям ближні й далекі поїздки. Постарайтеся отримати користь від зустрічей із новими людьми. Сприятливі для вас дати — 3, 4, 7, 8, 17, 22 і 31 січня. У плані кар'єри — може статися конфлікт на роботі з начальством, тому будьте обережнішими. У сфері особистого життя — не варто чинити опір емоціям, що раптово нахлинули.

Козеріг

У січні Козероги в основному будуть орієнтовані на кар'єру. У вас буде дуже вдалий місяць, а особливо його закінчення. Сприятливі для вас дати — 5, 9, 10, 19, 20, 24 і 25 січня. Вами рухатимуть амбіції та прагнення досягати успіху, бізнес процвітатиме. В особистому житті вами керуватиме розум, доведеться зробити непростий вибір — поєднувати стосунки і кар'єру буде практично неможливо.

Водолій

Січень для вас стане часом одкровень. Місяць буде непростим, краще не починати нічого нового. Також зірки радять — прислухатися до своїх близьких. Сприятливі для вас дати — 5, 9, 13, 22, 24 і 27 січня. У плані кар'єри слід діяти дуже обережно, обдумано і без поспіху. Увімкніть режим економії. Щастя в особистому житті краще тримати в таємниці.

Риби

У Риб буде досить плідний місяць. Є шанс отримати вигідну робочу пропозицію, не пропустіть її. Незапланована покупка або поїздка подарують вам радість. Багато проблем вирішаться самі собою. Сприятливі для вас дати — 9, 10, 14, 19, 24 і 25 січня. У плані кар'єри використовуйте будь-яку лазівку, щоб зробити прорив, зірки будуть вам допомагати. В особистому житті протипоказана бездіяльність, намагайтеся урізноманітнити ваші стосунки.

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