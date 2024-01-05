Як поліпшити зір: 7 найкращих продуктів для здоров'я ваших очей

Очі є одним із найважливіших органів чуття, тому про свій зір потрібно піклуватися. Включіть ці багаті поживними речовинами продукти у свій щоденний раціон, щоб зберегти здоров'я очей.

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Підтримка оптимального здоров'я очей має вирішальне значення для нашого загального благополуччя. Зараз, коли 90% свого часу сучасна людина проводить перед екранами різноманітних гаджетів, ця проблема стає вкрай актуальною. Підтримати свій зір можна за допомогою правильного харчування. Включення правильних продуктів у ваш раціон може зіграти ключову роль у зміцненні та збереженні здоров'я очей. Про це пише OnlyMyHealth.

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Листова зелень

Фото: Freepik

Листова зелень, така як шпинат і капуста, містить антиоксиданти — лютеїн та зеаксантин, які необхідні для підтримки здоров'я жовтої плями. Ці поживні речовини допомагають захистити очі від шкідливих високоенергетичних світлових хвиль, таких як ультрафіолетові промені.

Омега-3

Жирна риба, така як лосось, скумбрія і форель, є чудовими джерелами жирних кислот омега-3. Ці корисні жири сприяють структурній цілісності клітинних мембран ока і підтримують загальне здоров'я зорової системи.

Яскраві фрукти та овочі

Їжте різноманітні різнокольорові фрукти та овочі, наприклад моркву, буряк, батат і ягоди. Ці продукти багаті на вітаміни А, С і Е, а також на антиоксиданти, які можуть допомогти запобігти віковій дегенерації жовтої плями й сприяти здоровому зору.

Горіхи та насіння

Фото: Freepik

Мигдаль, волоські горіхи та насіння льону містять вітамін Е і жирні кислоти омега-3, які підтримують здоров'я очей. Вітамін Е відомий своїми антиоксидантними властивостями і допомагає захистити очі від окислювального стресу.

Цитрусові

Апельсини, грейпфрути і лимони багаті на вітамін С, який відіграє життєво важливу роль у запобіганні катаракти та підтримці загального здоров'я очей. Вітамін С також покращує засвоєння інших необхідних поживних речовин.

Цільнозернові продукти

Включіть у свій раціон цільнозернові продукти, такі як кіноа, коричневий рис і вівсянка. Ці зерна містять вітамін Е, цинк і ніацин, які сприяють загальному здоров'ю очей і можуть допомогти запобігти таким захворюванням, як глаукома.

Яйця

Фото: Pixabay

Яйця є хорошим джерелом лютеїну, зеаксантину, вітаміну Е і цинку, які сприяють підтримці здоров'я очей. Поживні речовини, що містяться в яйцях, допомагають знизити ризик розвитку вікової дегенерації жовтої плями.

Пам'ятайте, що підтримання збалансованої дієти, вживання достатньої кількості рідини та захист очей від надмірного часу перед екраном є невід'ємними компонентами комплексного підходу до здоров'я очей. Включивши ці багаті поживними речовинами продукти у свій щоденний раціон, ви зможете зберегти свій зір.

Нагадаємо, 6 швидких і простих вправ, які знімуть навантаження і поліпшать зір.

Раніше Фокус писав про те, що найкращий спосіб зберегти здоров'я очей включає в себе регулярні огляди в окуліста, носіння сонцезахисних окулярів і вживання їжі, корисної для очей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.