Журналісти з'ясували, чому Меган Маркл не було на "Золотому глобусі"

Меган Маркл не приєдналася до акторів серіалу "Форс-мажори" на церемонії вручення премії. Колеги стверджують, що просто не могли їй зателефонувати.

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Меган Маркл не змогла приєднатися до акторів із популярного серіалу "Форс-Мажори", у якому вона грала. Її колишні колеги повідомили, що просто не могли їй зателефонувати. А інсайдер назвав іншу причину. Герцогиня і принц Гаррі, яких раніше назвали голлівудськими невдахами, не прийшли на церемонію. Про це пише Daily Mail.

Джерело повідомило, що герцогиня Сассекська була запрошена на захід, але "на жаль" не змогла з'явитися через інші плани.

Тим часом Джина Торрес, яка зіграла Джессіку Пірсон в американській юридичній драмі, у неділю розповіла, що у колишніх колег по зйомках просто "немає номера" Меган Маркл.

Журналісти запитали, чи дзвонив герцогині хтось із колишніх колег по серіалу, але Джина, схоже, розкрила причину відсутності герцогині.

"У нас немає її номера. Ми просто не так робимо. Вона побачить. Вона буде дивитися. Вона буде рада, що ми тут", — сказала 54-річна американська акторка, яка була присутня на королівському весіллі принца Гаррі та Меган 2018 року.

Меган Маркл у серіалі "Форс-мажори" Фото: © USA Network

Утім, ведучий Джо Кой згадав Меган і принца Гаррі у своїй промові.

Він сказав, що цій парі платять "мільйони за те, що вони абсолютно нічого не роблять — і це тільки Netflix", під гучний сміх у залі, зокрема з боку генерального директора Netflix Теда Сарандоса.

Повідомляється, що потоковий сервіс заплатив 100 мільйонів доларів за документальні серіали про пару в 2022 році в рамках багаторічної угоди з потоковим гігантом.

Жарт Джо сприйняли як "жорстоку" критику на адресу пари після бурхливого року, коли їхню прибуткову угоду щодо подкасту зі Spotify скасували всього після одного сезону "Архетипів", організованого Меган. Виконавчий директор Spotify і гуру подкастів Білл Сіммонс пізніше назвав їх "шахраями".

А благодійні пожертвування в їхній фонд Archewell також впали приблизно на 12 мільйонів доларів у 2023 році.

Меган грала роль помічника юриста Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори" з 2010 року до свого останнього епізоду 2018 року, за місяць до весілля з принцом Гаррі.

Її колега Патрік Дж. Адамс сказав, що хотів би знову зіграти разом з Меган Маркл у серіалі, але гадки не має наскільки це реально.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл знялася в рекламному ролику мережі кав'ярень. Експерти сказали, що так вона намагається відновити свою репутацію в очах шанувальників.