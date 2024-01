Як пройшла прем'єра фільму "Прісцилла" в Києві (фоторепортаж)

Українські знаменитості, лідери думок і журналісти зібралися на першій великій світській події 2024 року в Києві, з нагоди старту показу картини "Прісцилла".

Related video

8 січня в київському кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра нової біографічної стрічки режисерки Софії Копполи — "Прісцилла". Фільм розповідає історію знайомства, весілля і спільного життя короля рок-н-ролу Елвіса Преслі та його єдиної дружини Прісцилли. Фокус побував на події.

Новий фільм лауреатки премії "Оскар", відомої картинами "Труднощі перекладу", "Марія-Антуанетта", "Незаймані діви-самогубці", Софії Копполи відзначили найкращі стрічка року від найавторитетніших світових видань, зокрема, Time, Associated Press, The New Yorker, Harper's Bazaar та інших.

Прісциллу зіграла Кейлі Спені ("Погані часи в Ель-Роялі"), а Роль Елвіса Преслі дісталася акторові Джейкобу Елорді, відомому за серіалом "Ейфорія".

Фільм заснований на реальних подіях із життя зіркового подружжя, описаних у мемуарах Прісцилли Преслі "Елвіс і Я". Сама ж авторка і колишня дружина Короля рок-н-ролу стала виконавчим продюсером фільму.

Римма Зюбіна

Гостями української прем'єри стали театральний режисер Іван Уривський, актори Олександр Рудинський і Влад Никитюк, акторки Римма Зюбіна, Влада Дедкова та Анна Гуляєва, співзасновники Cher'17 Таня Парфільєва та Іван Кришталь, блогерки Лєра Чернецька, Вікторія Шептієнко, Тетяна Карікова, блогери Роман Свечкоренко, Максим Кірєєв, дизайнерка Юлія Ярмолюк і Альона Пріст, фешн-фотографиня Соня Плакидюк, комік Костя Клепка ("Чоткий паца"), співачка Софія Єгорова, івентпродюсерка Ірина Ковальчук, чемпіонка світу з синхронного плавання Софія Мацієвська, журналістка та літературознавиця Богдана Неборак, дворазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики Валерія Юзвяк, художник Сергій Захаров, кінокритики Алік Шпилюк і Кирило Пищиков.

Юлія Ярмолюк

Володимир Остапчук

Іван Уривський, Олександр Рудинський

Іван Кришталь, Тетяна Парфільєва, Соня Плакидюк

Денис Іванов, Алік Шпилюк

Соня Плакидюк, Альона Пріст

Тетяна Карікова, Юлія Ярмолюк, Тетяна Березовська, Ірина Ковальчук

Василь Бондаренко (праворуч)

Анастасія Новаківська

Костя Клепка (Чоткий паца)

Влада Дедкова, Влад Никитюк, Анна Гуляєва

Софія Мацієвська

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Анатомія падіння".