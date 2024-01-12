Здорове серце. Дієтологи назвали овочі, які знизять ризик серцевих захворювань

Продукти, які ви їсте регулярно, можуть суттєво вплинути на ваше здоров'я. Це особливо актуально, коли йдеться про здоров'я серцево-судинної системи.

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Багато хто з нас знає, що надмірне вживання певних продуктів, таких як червоне м'ясо, картопля фрі та інші оброблені продукти, може призвести до закупорки артерій і підвищення ризику серцевих захворювань. Але хороша новина полягає в тому, що є також безліч здорових продуктів, які ви можете додати до свого харчування, щоб поліпшити здоров'я свого серця. І це не що інше, як багаті поживними речовинами овочі. Про це пише She Finds.

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"Овочі, багаті необхідними поживними речовинами та біологічно активними сполуками, відіграють життєво важливу роль у запобіганні серцево-судинним захворюванням", — каже дієтологиня Крутіка Нанаваті. Вона наполягає, що листова зелень, хрестоцвіті овочі та бобові — найкращий вибір.

Листова зелень

Фото: Freepik

Нанаваті рекомендує додавати до свого раціону шпинат, капусту, листову зелень і мангольд, щоб підтримувати серцево-судинну систему у відмінній формі.

"Вони насичені харчовими нітратами, що перетворюються на оксид азоту, потужний судинорозширювальний засіб, який покращує кровотік і знижує кров'яний тиск", — каже вона. "Листова зелень багата на клітковину, калій, магній і вітаміни С і К1, які сприяють здоров'ю серцево-судинної системи". Прагніть з'їдати хоча б одну порцію на день для оптимального здоров'я серця.

Хрестоцвіті овочі

Фото: Freepik

Хрестоцвіті овочі, такі як броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста і качанна капуста, можуть істотно поліпшити здоров'я вашого організму, а особливо вони корисні для вашого серця.

"Ці овочі містять сульфорафан — сполуку з протизапальними та антиоксидантними властивостями", — пояснює Нанаваті. "Вони також є чудовими джерелами клітковини, вітаміну С і фолієвої кислоти, які корисні для здоров'я серця". Спробуйте додавати ці овочі до свого раціону двічі на тиждень, оскільки вони знижують рівень холестерину і регулюють кров'яний тиск.

Бобові

Фото: Freepik

Квасоля, сочевиця і нут — не просто універсальні та смачні продукти, ці бобові неймовірно корисні для здоров'я.

"Ці універсальні бобові багаті на клітковину, білок, калій і магній, які сприяють здоров'ю серця, знижуючи кров'яний тиск, рівень холестерину і запалення", — зазначає Нанаваті. Спробуйте раз на тиждень замінювати червоне м'ясо цими рослинними білками, щоб використовувати їхні корисні для серця властивості.

Звісно, підтримання здоров'я серця — це більше, ніж просто додавання в тарілку кількох конкретних продуктів. Є багато звичок, які слід практикувати щодня, щоб підтримувати серцево-судинну систему в найкращій формі. Але різноманітність поживних інгредієнтів у раціоні — чудовий спосіб приділити пріоритетну увагу серцю і зробити крок у бік здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.