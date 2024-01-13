Експрем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн вийшла заміж: фото з весілля

Джасінда Ардерн і Кларк Гейфорд зустрічалися з 2012 року. У них підростає п'ятирічна донька Нів.

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43-річна Джасінда Ардерн, колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії, вийшла заміж за свого 47-річного бойфренда Кларка Гейфорда через п'ять років після заручин. Церемонія відбулася на винограднику Креггі-Рейндж у регіоні Хокс-Бей на східній стороні Північного острова, повідомляє The Guardian. На ній були присутні родичі молодят і друзі, загалом від 50 до 75 осіб.

Церемонію очолив друг пари і колишній віцепрем'єр Грант Робертсон. П'ятирічна дочка Ардерн і Гейфорда, Нів, яка народилася під час прем'єрства її матері, йшла під вівтар разом зі своїм батьком у сукні, зробленій із тканини весільної сукні її бабусі Лорелл Ардерн.

Для одруження Ардерн обрала сукню від новозеландської модельєрки Джульєтти Гоган, яка шиє не більше 10 таких вбрань на рік. Сукню кольору слонової кістки без рукавів з коміром-хомутом, високим вирізом і відкритою спиною наречена поєднала з довгою фатою.

Гейфорд був одягнений у чорний костюм, зшитий на замовлення новозеландським модним домом Zambesi.

Серед гостей, які прибули на весілля, були відомі діячі Лейбористської партії, зокрема лідер опозиції Кріс Хіпкінс, який обійняв посаду прем'єр-міністра після відставки Ардерн, колишній спікер парламенту Тревор Маллард, нині посол в Ірландії, і колишній міністр кабінету міністрів Аннетт Кінг, нині посол Нової Зеландії в Канберрі.

Весілля відбулося на винограднику Фото: Felicity Jean Photography

Спочатку захід планувався на 2022 рік, але був перенесений через обмеження Covid, які були введені урядом Ардерна в міру зростання захворюваності на варіант "Омікрон".

Моє весілля не відбудеться, але я просто приєднуюся до багатьох інших новозеландців, які пережили подібний досвід унаслідок пандемії. Таке життя", — заявила глава уряду в січні 2022-го.

Залишаючи свій пост, у прощальній промові Ардерн раптово сказала:

"Кларк, давай, нарешті, одружимося!"

У Джасінди і Кларка підростає дочка Нів Фото: Соцмережi

Ардерн була прем'єр-міністеркою Нової Зеландії від Лейбористської партії з 2017 року по січень 2023 року, коли вона раптово пішла з цієї посади, пославшись на виснаження, оскільки популярність її партії пішла на спад. На початку своєї каденції політикиня викликала загальний резонанс ліберальними цінностями і закликами до доброти, а також стилем керівництва під час кількох катастроф, що спіткали Нову Зеландію. Молоду, стильну та харизматичну, її фотографували для журналу Vogue, і за кордоном її вважали знаменитістю в той час, коли в інших західних країнах набирав силу правий популізм.

У день весілля не обійшлося без ексцесів. За даними New Zealand Herald, невелика кількість протестувальників — противників вимог щодо вакцинації, ухвалених урядом Ардерн, які завершилися у 2022 році, — зібралися біля місця проведення церемонії в суботу вранці, дехто з плакатами і гучномовцем.

Джасінда і Кларк вперше зустрілися 2012 року на вечорі нагороджень в Окленді, який проводив Гейфорд. Рік потому він написав Ардерн як місцевому депутату від опозиції, щоб висловити занепокоєння з приводу пропонованого закону про національну безпеку. Вони зустрілися за кавою, і незабаром після цього Гейфорд запросив Ардерн на побачення на риболовлю. У 2018 році у пари народилася дочка Нів.

Кларк Гейфорд — новозеландський радіо- і телеведучий, ведучий документального рибальського шоу "Риба дня".

Кларк Гейфорд за роботою

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