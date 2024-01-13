Экс-премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн вышла замуж: фото со свадьбы

Джасинда Ардерн и Кларк Гейфорд встречались с 2012 года. У них подрастает пятилетняя дочь Нив.

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43-летняя Джасинда Ардерн, бывший премьер-министр Новой Зеландии, вышла замуж за своего 47-летнего бойфренда Кларка Гейфорда через пять лет после помолвки. Церемония прошла на винограднике Крэгги-Рейндж в регионе Хокс-Бей на восточной стороне Северного острова, сообщает The Guardian. На ней присутствовали родственники молодоженов и друзья, всего от 50 до 75 человек.

Церемонию возглавил друг пары и бывший вице-премьер Грант Робертсон. Пятилетняя дочь Ардерн и Гейфорд, Нив, родившаяся во время премьерства ее матери, шла под алтарь вместе со своим отцом в платье, сделанном из ткани свадебного платья ее бабушки Лорелл Ардерн.

Для бракосочетания Ардерн выбрала платье от новозеландского модельера Джульетты Хоган, которая шьет не более 10 таких нарядов в год. Платье цвета слоновой кости без рукавов с воротником-хомутом, высоким вырезом и открытой спиной невеста сочетала с длинной фатой.

Гейфорд был одет в черный костюм, сшитый на заказ новозеландским модным домом Zambesi.

Среди гостей, прибывших на свадьбу, были видные деятели Лейбористской партии, в том числе лидер оппозиции Крис Хипкинс, который занял пост премьер-министра после ухода Ардерн, бывший спикер парламента Тревор Маллард, ныне посол в Ирландии, и бывший министр кабинета министров Аннетт Кинг, ныне посол Новой Зеландии в Канберре.

Свадьба состоялась на винограднике Фото: Felicity Jean Photography

Изначально мероприятие планировалось на 2022 год, но было перенесено из-за ограничений Covid, которые были введены правительством Ардерн по мере роста заболеваемости вариантом "Омикрон".

Моя свадьба не состоится, но я просто присоединяюсь ко многим другим новозеландцам, которые пережили подобный опыт в результате пандемии. Такова жизнь", – заявила глава правительства в январе 2022-го.

Покидая свой пост, в прощальной речи Ардерн внезапно сказала:

"Кларк, давай, наконец, поженимся!"

У Джасинды и Кларка подрастает дочь Нив Фото: Соцсети

Ардерн была премьер-министром Новой Зеландии от Лейбористской партии с 2017 года по январь 2023 года, когда она внезапно ушла с этой должности, сославшись на истощение, поскольку популярность ее партии пошла на убыль. В начале своей каденции политик вызвала всеобщее либеральными ценностями и призывами к доброте, а также стилем руководства во время нескольких катастроф, постигших Новую Зеландию. Молодую, стильную и харизматичную, ее фотографировали для журнала Vogue, и за рубежом ее считали знаменитостью в то время, когда в других западных странах набирал силу правый популизм.

В день свадьбы не обошлось без эксцессов. По данным New Zealand Herald, небольшое количество протестующих – противников требований о вакцинации, принятых правительством Ардерн и закончившихся в 2022 году, – собрались возле места проведения церемонии в субботу утром, некоторые с плакатами и громкоговорителем.

Джасинда и Кларк впервые встретились в 2012 году на вечере награждений в Окленде, который проводил Гейфорд. Год спустя он написал Ардерн как местному депутату от оппозиции, чтобы выразить обеспокоенность по поводу предлагаемого закона о национальной безопасности. Они встретились за кофе, и вскоре после этого Гейфорд пригласил Ардерн на свидание на рыбалку. В 2018 году у пары родилась дочь Нив.

Кларк Гейфорд – новозеландский радио- и телеведущий, ведущий документального рыболовного шоу "Рыба дня".

Кларк Гейфорд за работой

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