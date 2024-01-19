Королева Єлизавета ІІ заборонила зробити це Джо Байдену під час зустрічі у 2021 році

За рік до смерті британського монарха вона приймала в гості американського президента з його дружиною. Наразі стало відомо, як тоді поводила себе Єлизавета ІІ.

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Перша леді США Джилл Байден розповіла про свій візит до королеви Єлизавети ІІ у Віндзорський замок у 2021, за рік до смерті монарха. Про це пише People.

Президент Джо Байден та його дружина відвідали чаювання з її величністю під час свого візиту до Європи. Це стане останньою їхньою зустріччю перед тим, як королева Єлизавета ІІ померла в замку Балморал 8 вересня 2022 року у віці 96 років.

У новій книзі Роберта Гардмана "Становлення короля: король Чарльз III і сучасна монархія" біограф поспілкувався з першою леді США і розповів про історичний візит.

"Для Байденів найдорожчим спогадом завжди буде чай із королевою у Віндзорському замку за рік до її смерті", — пише Гардман.

Джо Байден з дружиною Джилл відвідали Віндзорський замок у 2021 році Фото: Getty Images

Джилл Байден згадала, як чоловік намагався допомогти королеві під час зустрічі, але королівська особа, яка завжди була опорою належного етикету, відмовилася.

"Ми піднялися до її кімнати. І мені сподобалося її відчуття незалежності", – згадує американська перша леді. "У неї був великий чайник. І Джо сказав їй: "Ось, дозволь мені допомогти вам". Однак королева була досить наполегливою. 'Ні-ні-ні. Ви сидіть. Я буду вам служити".

Джилл Байден також пригадує, що вони провели весело час, тому що королева мала "таке відчуття цікавості".

"Вона розпитувала все про американську політику, про те, що відбувається, і як [президент] сприймає різних людей і різні події", — зізнається дружина Джо Байдена.

Джо Байден з дружиною Джилл відвідали Віндзорський замок у 2021 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Камілла продемонструвала брошку покійної свекрухи.

Також Фокус писав про те, чому королева Єлизавета ІІ завжди хотіла померти в Балморалі.