Королева Елизавета II запретила сделать это Джо Байдену во время встречи в 2021 году

За год до смерти британского монарха она принимала в гости американского президента с его женой. Сейчас стало известно, как тогда вела себя Елизавета II.

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Первая леди США Джилл Байден рассказала о своем визите к королеве Елизавете II в Виндзорский замок в 2021, за год до смерти монарха. Об этом пишет People.

Президент Джо Байден и его жена посетили чаепитие с ее величеством во время своего визита в Европу. Это станет последней их встречей перед тем, как королева Елизавета II умерла в замке Балморал 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

В новой книге Роберта Хардмана "Становление короля: король Чарльз III и современная монархия" биограф пообщался с первой леди США и рассказал об историческом визите.

"Для Байденов самым дорогим воспоминанием всегда будет чай с королевой в Виндзорском замке за год до ее смерти", — пишет Хардман.

Джо Байден с женой Джилл посетили Виндзорский замок в 2021 году Фото: Getty Images

Джилл Байден вспомнила, как муж пытался помочь королеве во время встречи, но королевская особа, которая всегда была опорой надлежащего этикета, отказалась.

"Мы поднялись в ее комнату. И мне понравилось ее ощущение независимости", — вспоминает американская первая леди. "У нее был большой чайник. И Джо сказал ей: "Вот, позволь мне помочь вам". Однако королева была довольно настойчивой: 'Нет-нет-нет. Вы сидите. Я буду вам служить".

Джилл Байден также вспоминает, что они провели весело время, потому что королева имела "такое чувство любопытства".

"Она расспрашивала все об американской политике, о том, что происходит, и как [президент] воспринимает разных людей и разные события", — признается жена Джо Байдена.

Джо Байден с женой Джилл посетили Виндзорский замок в 2021 году Фото: Getty Images

Напомним, королева Камилла продемонстрировала брошь покойной свекрови.

Также Фокус писал о том, почему королева Елизавета ІІ всегда хотела умереть в Балморале.