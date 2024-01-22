Актор Джеймі Дорнан мало не помер після зіткнення з токсичними гусеницями

Зірка серіалу "Турист" зіткнувся з небезпечними комахами в Португалії. Дорнана навіть госпіталізували із "симптомами серцевого нападу".

Related video

Джеймі Дорнан був госпіталізований із "симптомами серцевого нападу" під час відпустки в Португалії після зіткнення з "токсичними гусеницями". Про цей неприємний інцидент розповів друг актора Гордон Смарт, який сам мало не помер на полі для гольфу. Про це пише Daily Mail.

41-річна зірка серіалу "Турист" і еротичної кіносаги "50 відтінків сірого" був у відпустці з ведучим "Доброго ранку, Британія" Гордоном Смартом і групою приятелів.

Лише через день після початку відпустки Гордон розповів, що відчув "поколювання і неприємний лоскот у лівій руці", а в лікарні у нього виявили підвищене серцебиття.

Після виписки Гордон повернувся в готель і виявив Джеймі, підключеного до медичного обладнання. Актор розповів йому, що його кінцівки оніміли, і він опинився в швидкій.

"Виявляється, ми зіткнулися з волохатими процесійними гусеницями, і нам дуже пощастило, що ми вижили", — зізнався Гордон.

Волохаті процесійні гусениці Фото: ABC News

Крихітні волоски гусениць містять подразнювальний білок під назвою таметопоеїн, який може спричиняти болючі подразнення шкіри, очей і горла, висип і, в рідкісних випадках, алергічні реакції.

"Ми чудово провели час у перший день, багато грали в гольф, гуляли, випили багато вина, а потім перейшли до еспресо-мартіні. Наступного дня ми грали в гольф і я почав відчувати поколювання в лівій руці, а потім лоскот. Мій батько терапевт, тож я подумав: "Зазвичай це ознака початку серцевого нападу", — розповів ведучий.

Занепокоєний станом свого здоров'я, Гордон вирушив у місцевий медичний центр, де медсестра виявила, що його частота пульсу в стані спокою надзвичайно висока, тож він поїхав у найближчу лікарню.

Гордон сказав, що потім він знепритомнів і прокинувся на лікарняному ліжку, прикріпленому до апарата, де лікар розпитав його про те, що він пив і як проводив свій вечір.

А коли він повернувся в готель, то побачив свого друга Джеймі, підключеного до медичного обладнання.

"Джеймі сказав: "Боже мій. Гордоне, приблизно за 20 хвилин після того, як ти пішов, у мене оніміла ліва рука, ліва нога, права нога, і я опинився на задньому сидінні машини швидкої допомоги", — за словами ведучого, лікар зв'язався з ним за тиждень по тому й повідомив, що симптоми, які описував він сам і Дорнан, могли бути спричинені токсичними гусеницями.

Джеймі Дорнан із дружиною Фото: Getty Images

"І виявляється, що на полях для гольфу на півдні Португалії водяться гусениці, які вбивають собак і спричиняють серцеві напади у чоловіків віком 40 років", — додав Гордон.

Нагадаємо, у штаті Алабама, США, двоє людей заразилися рідкісним вірусом, який переносять комарі. За даними департаменту охорони здоров'я штату, двоє людей заразилися східним кінським енцефалітом (СКЕ) у двох населених пунктах в окрузі Болдвін.