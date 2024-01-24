Ніколь Кідман дала рідкісний коментар про своїх доньок

Знаменитість також має двох старших дітей, Коннора та Ізабеллу, від колишнього чоловіка Тома Круза. З Кітом Урбаном у неї підростають двоє спадкоємиць.

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56-річна австралійсько-американська акторка Ніколь Кідман дала рідкісний коментар про сімейне життя з дочками-підлітками Сандей, 15, і Фейт, 13. Подробицями особистого життя зірка "Аквамена" поділилася Sunrise.

"Вони дивилися "Бандитів на велосипедах"…вони люблять "Бандитів на велосипедах"…але їх не дуже цікавить моя робота", — зізналася Кідман, розповідаєючи про один зі своїх фільмів 1983 року.

"Це начебто чудово — мені не потрібно про це хвилюватися… у них дуже насичене життя, а я просто йду з дороги"​​, — додала акторка.

Ніколь Кідман з доньками Фото: Getty Images

Сімейне життя знаменитості, яке вона розділила з чоловіком Кітом Урбаном, акторка оберігає та глибоко поважає.

У Кідман також є двоє старших дітей, Коннор та Ізабелла, від колишнього чоловіка Тома Круза. Вони всиновили спадкоємців, а у 2001 році розлучилися.

Діти Ніколь і Кіта виховуються католиками та регулярно відвідують церкву, що контрастує з тим, як Коннор та Ізабелла слідують саєнтологічним шляхом Тома Круза.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан з доньками Фото: Getty Images

Коли справа доходить до балансу між кар’єрою та сімейним життям, Ніколь Кідман має чітку стратегію, щоб її діти ніколи не залишалися без батьків.

Нагадаємо, Ніколь Кідман вийшла на публіку у відвертій сукні.

Також Фокус писав про комплекс Ніколь Кідман щодо її зросту.