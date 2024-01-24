Стильна багатошаровість: 6 ефектних ансамблів для холодної погоди

Правильно підбираючи і поєднуючи речі навіть взимку можна мати вигляд на мільйон. І ніяка багатошаровість не зіпсує настрій.

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Зима — час багатошарових ансамблів, які не всім подобаються, але реалії погоди такі, що кожен утеплюється як може. Однак навіть у холодні місяці можна виглядати дуже стильно. Ресурс What Who Wear пропонує шість цікавих ансамблів, що урізноманітнять ваші зимові будні та внесуть у них нотку новизни.

Твідовий піджак + шарф + прямі джинси

Створити взимку образ "дідусевого шику" простіше нікуди. Вирушайте в найближчий вінтажний магазин і купіть чоловічий твідовий піджак або виберіть щось схоже в модному бутику. Бонусом до образу стануть лофери з пензликами. Такі жакет і взуття однаково добре виглядатимуть як з джинсами, так і з довгими спідницями. Доповнити образ можна широким довгим шарфом.

В'язаний комплект + чоботи до коліна

Комплект грубої в'язки — це не тільки неперевершено затишний, а й готове вбрання. Все, що вам потрібно зробити, це додати кілька стриманих аксесуарів. Такий ансамбль дуже легко створюється і має дуже стильний вигляд.

Фото: JOSEPH

Пальто середньої довжини + класичні штани + кросівки

Щоб не захаращувати ретельно продумане вбрання, виберіть пальто середньої довжини і класичні штани або штани-палаццо. Щоб ноги в кросівках не мерзли, краще вдягнути під них термошкарпетки.

Куртка-пуховик + джинсова спідниця + черевики

Ніщо так не захистить від холоду, як пуховик або куртка. Поєднуйте її з довгою спідницею з деніму, щоб створити модний образ, а потім завершіть образ універсальними черевиками. Зазначимо, що довга джинсова спідниця — тренд 2024 року.

В'язана сукня + червоні шкарпетки + лофери

Щоб створити ідеальний образ, поєднуйте трикотажну сукню з черевиками. Збираючись на вулицю, одягніть пальто такої ж довжини, а також пару ефектних шкарпеток модного відтінку, щоб додати акцентів.

Куртка-бомбер + широкі джинси + шапка

Хоча плюсом холодного клімату є необхідність носити трикотаж, насправді в більшості січневих днів потрібен додатковий шар одягу. Розгляньте невимушений бомбер універсального відтінку. Ви зможете носити його не тільки взимку, а й навесні.

Раніше Фокус писав про наймодніші поєднання кольорів у 2024 році.