Лорен Санчес відсвяткувала ювілей Джеффа Безоса з сумкою-ракетою за 5 тисяч доларів

Мільярдеру виповнилося 60 років. І Безос відзначив ювілей грандіозною вечіркою.

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На зірковій вечірці з нагоди 60-річчя Джеффа Безоса його наречена Лорен Санчес з'явилася в розкішній червоній сукні, виготовленій на замовлення, і з сумочкою-ракетою за 5 тисяч доларів. Санчес організувала зіркову вечірку на честь дня народження Безоса в його маєтку в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що на вечірці були присутні Опра Вінфрі, Білл Гейтс, Джей-Зі та Бейонсе.

Лорен Санчес влаштувала своєму нареченому-мільярдеру Джеффу Безосу неймовірну вечірку з нагоди його 60-річчя від дня народження. А до списку гостей входили безліч селебріті: від Кім Кардаш'ян до Кеті Перрі та Орландо Блума.

Фото: Instagram laurenwsanchez

Лорен Санчес Фото: Instagram laurenwsanchez

Приватна вечірка відбулася в особняку пари в Беверлі-Гіллз і була присвячена темі "небесної космічної ери", що є даниною поваги аерокосмічній компанії Blue Origin, яка належить засновникові Amazon.

54-річна Лорен Санчес на вечірці була у виготовленій на замовлення червоній сукні з кристалами Сваровскі від дизайнерки Лаури Баші. Згідно з прес-релізом бренду, опублікованим у газеті New York Post, на сукню знадобилося понад 800 годин ручної роботи.

Свій образ вона доповнила інкрустованою кристалами сумкою-ракетою вартістю 4995 доларів від відомого дизайнера Джудіт Лейбер.

Точний список гостей невідомий, але за чутками, на вечірці Безоса були Опра Вінфрі, Білл Гейтс, Іванка Трамп, Кенделл Дженнер, Гейлі Бібер, Джей-Зі та Бейонсе. Загалом було запрошено кілька сотень гостей.

Іванка Трамп із чоловіком

Гостям подавали "все, від ікри до Макдональдса" — це була данина поваги першій роботі мільярдера, коли йому було 16 років.

Інсайдер додав, що фотографувати на заході було заборонено, і після прибуття учасникам довелося заховати свої телефони в сумки

Багато гостей підтвердили свою присутність постами і коментарями в Instagram, зокрема Кім Кардаш'ян, Кріс Дженнер, Іванка Трамп, Гайді Клум, Кеті Гілтон та її доньки Періс Гілтон і Нікі Гілтон Ротшильд.

Періс і Нікі Гілтон із гостями на вечірці Безоса Фото: Instagram/Paris Hilton

Святкувати день народження Безос почав у Парижі: Лорен Санчес показувала фото в соцмережах і зазначила, що це був її "найкращий ранок".

Нагадаємо, Джефф Безос і Лорен Санчес почали зустрічатися в січні 2019 року, коли вони обидва були одружені з іншими людьми.

Незабаром після цього магнат розлучився з Маккензі Скотт, своєю дружиною, з якою прожив понад 25 років, і матір'ю його чотирьох дітей, а колишня журналістка розлучилася зі своїм чоловіком, Патріком Вайтселлом, виконавчим головою Endeavour, материнської компанії агентства талантів WME.

Безос і Санчес уперше разом з'явилися на публіці в травні того ж року, а чотири роки потому вони оголосили про заручини.

Лорен розповіла, що її наречений сховав каблучку з величезним діамантом під подушку. Але дата весілля ще не призначена і вона тільки приступила до планування.

"Ми все ще думаємо про весілля і про те, яким воно буде. Чи буде торжество великим? Це буде за кордоном? Ми поки не знаємо", — пояснила вона.

Нагадаємо, раніше Джефф Безос і Лорен Санчес були присутні на авіапремії "Живі легенди авіації". Цього року там вшановували принца Гаррі.