Наречена Джеффа Безоса зʼявилася на публіці в прозорій сукні (фото)

Засновник Amazon напередодні відзначив 60-річчя. Пара продовжує святкування, прибувши до Італії.

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54-річна колишня журналістка Лорен Санчес обрала сміливе вбрання, коли вийшла зі своїм нареченим-мільярдером Джеффом Безосом, який продовжив святкування свого 60-річчя в Мілані. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара була помічена в Італії під час Міланського тижня моди, і вони вирушили рука об руку після того, як бізнесмен відсвяткував свій день народження в п'ятницю, 12 січня 2024 року.

Колишня ведуча новин привернула увагу в прозорій сукні в підлогу з низьким вирізом і мереживними деталями. Вона продемонструвала свою фігуру у вигляді пісочного годинника в одязі зі структурованою верхньою частиною.

Лорен Санчес та Джефф Безос Фото: Getty Images

Наречена ювіляра доповнила свій сміливий образ, одягнувши на плечі чорну куртку, і взувши туфлі з відкритим носом.

Безос був у чорному оксамитовому костюмі, який він поєднав із сорочкою такого ж кольору з відкритим коміром. Засновник Amazon прикрив очі парою темних сонцезахисних окулярів.

Лорен Санчес та Джефф Безос Фото: Getty Images

12 січня 2024 бізнесмену виповнилося 60 років, і його наречена відзначила цей момент зворушливим зверненням до нього в Instagram.

Колишня телезірка написала про те, що "сміх Джеффа наповнює їхній дім", і подякувала йому за те, що він "дає їй привід посміхатися щодня".

"Подивіться, кому виповнюється 60. З днем народження, крихітко. Сьогодні ще один день, коли твій сміх наповнює наш дім, і ця твоя посмішка освітлює кожну кімнату", — написала Санчес, з якою Безос заручився у 2023 році.

Джеффу Безосу виповнилося 60 років

Нагадаємо, Лорен Санчес та Джефф Безос знялися для Vogue.

Також Фокус писав про розкішну каблучку Лорен Санчес від нареченого.