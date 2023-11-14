Джефф Безос з нареченою Лорен Санчес позували Енн Лейбовіц у зйомці для Vogue (фото)

Легендарна фотографка зняла підприємця та його кохану, які заручилися у травні 2023 року.

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Наречена 59-річного американського мільярдера Джеффа Безоса знялася для Vogue. Про це журналістка та телеведуча Лорен Санчес, 53, розповіла у своєму Instagram.

На більшості знімків Санчес позувала наодинці, проте для одного кадру засновник Amazon погодився сфотографуватися з коханою.

"Особлива подяка легендарній Енн Лейбовіц за те, що чудово вловила суть того, хто я є, і Хлої Малле за те, що розповіла мою історію таким сердечним і справжним чином, що дозволила читачам зазирнути у мій світ. Хочу також подякувати Анні Вінтур за її безцінну підтримку та настанови", — зазначила журналістка.

Окрім цього, Санчес окремо звернулася до свого нареченого.

"Я неймовірно вдячна за те, що моя любов @jeffbezos поруч зі мною. Підтримка та заохочення Джеффа означають для мене всесвіт", — зізналася знаменитість.

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Лорен Санчес знялася для американського Vogue

Телеведуча позувала на тлі ранчо та космічного комплексу мільярдера Blue Origin у Західному Техасі. На спільному фото в авто вона обійняла свого коханого, який приміряв ковбойського капелюха.

Втім, у коментарях зібралася чимала кількість негативних реакцій.

"Хотілося б розбачити це фото", "Мені ще ніколи не було так незручно від фото", "Ви всі забули увімкнути платне партнерство вгорі", — пишуть користувачі мережі.

Лорен Санчес та Джефф Безос

Для фотосесії Санчес обрала луки Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Skims, Tom Ford, Valentino, Ferragamo та Victoria Beckham.

Нагадаємо, Лорен Санчес зʼявилася на публіці без Джеффа Безоса.

Також Фокус писав про заручини Джеффа Безоса з його коханою після пʼяти років стосунків.