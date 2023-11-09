Мода на червоне: Лорен Санчес вийшла у світ без Джеффа Безоса

Лорен підтримала тренд на червоний колір, який раніше критики вже назвали наймоднішим кольором сезону.

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Лорен Санчес продемонструвала фігуру в обтислій червоній сукні та обручку з величезним діамантом. Наречена Джеффа Безоса відвідала церемонію вручення премії Glamour Women of the Year Awards. Про це пише Daily Mail.

53-річна Лорен одягла яскраво-червону сукню без бретелей з мереживним оздобленням біля декольте, яке підкреслило її форми.

Лорен Санчес Фото: Getty Images

Вона спілкувалася з безліччю зірок, таких як Гілларі Клінтон, Брук Шилдс, Алек Болдвін та інші.

53-річна Лорен доповнила образ блискучими срібними туфлями на підборах, сліпучим діамантовим браслетом і, звісно ж, обручкою з величезним діамантом.

Після цього вона поділилася серією знімків, зроблених протягом вечора, у своєму Instagram.

"Учора ввечері ми чудово провели час, вшановуючи жінок року 2023 за версією @GlamourMag", — підписала вона карусель зображень з вечора.

"Ці жінки проклали нові шляхи, розбили скляні стелі та надихнули всіх нас", — додала вона, відзначивши акторку Америку Ферреру, зірку "Дивних див" Міллі Боббі Браун, акторку Брук Шілдс, співачку Мері Джей Блайдж, модель Джину Росеро, письменницю Квінту Брансон та акторку Сельму Блер, які стали цьогорічними лауреатками.

На одній з фотографій вона і Америка позували разом, а на іншій вона і редактор Glamour Саманта Баррі стоять пліч-о-пліч. Вона також виклала гламурний знімок з Нікі Гілтон.

Лорен Санчес і Нікі Гілтон

У своїх сторіз в Instagram Лорен розповіла і показала, як вона готувалася до заходу.

Її вихід у світ відбувся після того, як Джефф Безос оголосив, що він і Лорен переїжджають із Сіетла, штат Вашингтон, де він уперше запустив Amazon багато років тому, в Маямі, штат Флорида, де він виріс, щоб він міг бути ближче до своїх батьків.

"Сіетл був моєю домівкою з 1994 року, коли я запустив Amazon прямо у себе в гаражі. Мої батьки завжди були моєю найбільшою підтримкою. Нещодавно вони повернулися в Маямі, де ми жили, коли я був молодшим. Я хочу бути ближче до своїх батьків, і ми з Лорен любимо Маямі. Крім того, діяльність Blue Origin дедалі частіше переміщується на мис Канаверал", — написав він в Instagram.

Безос зазначив, що Сіетл назавжди залишиться в його серці, бо з ним пов'язано багато приємних спогадів.

Зараз Джефф Безос і Лорен Санчес, які побралися в травні, наразі живуть у великому особняку в стилі Тюдорів на березі озера в багатому передмісті Сіетла, Медіні.

Неясно, коли пара переїде до Флориди, де вони житимуть і чи продадуть вони свій нинішній будинок або збережуть його. У Флориді Джефф Безос придбав розкішний будинок на острові, який називають "бункером мільярдерів"